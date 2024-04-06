Росіяни вдарили балістикою по Одеському району: які наслідки

Про це йдеться у офіційному повідомленні Сил оборони півдня України.

Ракетний удар припав по об’єкту комунального господарства, пошкоджено обладнання та адміністративну будівлю.

Загинув цивільний працівник.

Наслідки уточнюються, над їх усуненням працюють профільні фахівці, додали військові.

Мешканців Одеси та області вкотре наполегливо закликають не ігнорувати сигнали повітряної тривоги та при попередженні про небезпеку негайно переходити до укриття.

Нагадаємо, сьогодні після 13:00 південну частину Одеси струсили потужні вибухи. Повідомлялося про пуск із території тимчасово окупованого Криму балістичної ракети у бік Одеси-Чорноморська.

Пізніше військові повідомили, що над акваторією Чорного моря, воїнами зенітної ракетної Одеської бригади було знищено двох російських розвідувальних безпілотників «Орлан-10».

Увечері 5 квітня росіяни випустили з акваторії Чорного моря у бік Одеси ракету повітряного базування. Сили оборони успішно її збили, але уламки ракети та вибухова хвиля розбили вікна у прибережних будівлях.