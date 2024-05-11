Новини Одеси та Одеської області

Одеська область: у Балті гасили серйозну пожежу

Одеська область: у Балті гасили серйозну пожежу

У місті Балта Подільського району Одеської області сталася серйозна пожежа у житловому будинку. Є постраждалий.

За інформацією обласного управління ДСНС, напередодні вдень до Служби порятунку повідомили у загорянні майна в одноповерховому житловому будинку на вулиці Леоніда Каденюка.

На пожежі постраждав господар будинку 1966 року народження – чоловік отримав опіки обличчя та отруївся продуктами горіння. Потерпілого у стані середньої тяжкості госпіталізували.

Причина пожежі та збитки встановлюються.

Раніше на Новій пошті розповіли, що знищила російська ракета на складі в Одесі.

Фото ілюстративне

Avatar photo
Редакція ПРОФІЛЬ
Висловіть вашу думку. Це важливо.
Підписатися
Сповістити про
guest
0 коментарів
Вбудовані Відгуки
Переглянути всі коментарі
Ще за темою
Всі новини

купить квартиру в Одессе

Вибір редакції

Контакти

Ви стали свідком важливої події і маєте чим поділитися з редакцією? Пишіть нам, ми обов'язково зв'яжемося з вами.

Адреса:

65058, м. Одеса
вул. Маршала Говорова, 2
офіс 314

Телефони:

+38 (048) 734-22-77
+38 (048) 748-02-99
[email protected]

Ми в мережі
Реклама на сайті

Телефони відділу реклами:
+38 (048) 734-22-77
+38 (050) 316-38-92
E-mail:  [email protected]

Підписатися на газету можна у будь-якому поштовому відділенні міста Одеси та Одеської області. Передплатний індекс – 96217.

Наші партнери
    лого АНРВУ

Частина контенту виготовлена за підтримки Асоціації “Незалежні регіональні видавці України”

Новини Одеси та Одеської області
© 2009-2024, Центр медіа. Всі права захищені. Використання будь-яких матеріалів сайту можливо тільки з активною ссилкою на odessa-life.od.ua/uk