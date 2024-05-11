Одеська область: у Балті гасили серйозну пожежу

Не просто слова: священик з Любашівки допомагає людям подолати стрес В Одеському екзархаті Української греко-католицької церкви, що охоплює Одеську, Миколаївську, Кіровоградську та Херсонську області, служать 42 священники. Одинадцять з них — лікарняні капелани. На півночі Одещини несе слово Боже та допомагає стражденним священник, медичний капелан, психолог і волонтер Роман Монтецький. ЧИТАТИ БІЛЬШЕ

Герой з однією рукою: ветеран АТО не здався і знайшов себе в новій справі Майже два десятиліття Василь Коваль прослужив у правоохоронних органах. З дитинства мріючи про небо, десяток літ він опановував і льотну справу в Одеському клубі. Вийшовши на заслужений відпочинок, 2012-го перебрався з Чорноморська у Любашівку. У травні 2015 року підполковник міліції в запасі за покликом душі став на захист Вітчизни. ЧИТАТИ БІЛЬШЕ

Соціальна несправедливість: як 84-літня пенсіонерка забезпечує сина з інвалідністю Марія Котенко з села Майори Біляївської громади все життя пропрацювала кочегаром у різних установах Одеси. На старість перебралась жити у село. Надбала невелику (як на нинішні мірки та ціни) пенсію — 4,5 тисячі гривень. Її син працював на будівництві, але втратив працездатність внаслідок загального захворювання. Отримує пенсію. Пані Марія, постійна підписниця «Одеського життя», прочитавши на сторінках газети про життя-буття людей з інвалідністю, звернулась до редакції по допомогу. ЧИТАТИ БІЛЬШЕ