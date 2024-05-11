Одеська область: у Балті гасили серйозну пожежу

У місті Балта Подільського району Одеської області сталася серйозна пожежа у житловому будинку. Є постраждалий.
За інформацією обласного управління ДСНС, напередодні вдень до Служби порятунку повідомили у загорянні майна в одноповерховому житловому будинку на вулиці Леоніда Каденюка.
На пожежі постраждав господар будинку 1966 року народження – чоловік отримав опіки обличчя та отруївся продуктами горіння. Потерпілого у стані середньої тяжкості госпіталізували.
Причина пожежі та збитки встановлюються.
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