В Южном запретили посещать пляжи до конца лета: названа причина

Соответстующее объявление было обнародовано на сайте Южненского городского совета 31 мая 2024 года.

«Согласно решению местной комиссии по вопросам техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций, на территории Южненского городского территориального общества в течение купального сезона 2024 года запрещено посещение мест массового отдыха на водных объектах», – говорится в тексте объявления.

Также сообщается, что запрет введен в связи с высоким риском минной опасности.

«Просим быть осторожными и избегать посещения опасных зон!», – призывают в Южненском горсовете.

Как сообщалось ранее, В Одессе, несмотря на постоянные обстрелы, все же готовятся к предстоящему курортному сезону и планируют открыть пляжи. Как рассказал директор Департамента культуры, международного сотрудничества и евроинтеграции Одесского горсовета Иван Липтуга, к такому шагу готовы около 45 арендующих их предпринимателей.