В Южном запретили посещать пляжи до конца лета: названа причина

В городе Южном Одесской области запрещено посещать местные пляжи в этом году из-за минной опасности.
Соответстующее объявление было обнародовано на сайте Южненского городского совета 31 мая 2024 года.
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«Согласно решению местной комиссии по вопросам техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций, на территории Южненского городского территориального общества в течение купального сезона 2024 года запрещено посещение мест массового отдыха на водных объектах», – говорится в тексте объявления.
Также сообщается, что запрет введен в связи с высоким риском минной опасности.
«Просим быть осторожными и избегать посещения опасных зон!», – призывают в Южненском горсовете.
Как сообщалось ранее, В Одессе, несмотря на постоянные обстрелы, все же готовятся к предстоящему курортному сезону и планируют открыть пляжи. Как рассказал директор Департамента культуры, международного сотрудничества и евроинтеграции Одесского горсовета Иван Липтуга, к такому шагу готовы около 45 арендующих их предпринимателей.