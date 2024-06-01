В Южном запретили посещать пляжи до конца лета: названа причина

В Южном запретили посещать пляжи до конца лета: названа причина

В городе Южном Одесской области запрещено посещать местные пляжи в этом году из-за минной опасности.

Соответстующее объявление было обнародовано на сайте Южненского городского совета 31 мая 2024 года.

Читайте также: Город Южный не будут переименовывать в Порт-Аненталь?

«Согласно решению местной комиссии по вопросам техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций, на территории Южненского городского территориального общества в течение купального сезона 2024 года запрещено посещение мест массового отдыха на водных объектах», – говорится в тексте объявления.

Также сообщается, что запрет введен в связи с высоким риском минной опасности.

«Просим быть осторожными и избегать посещения опасных зон!», – призывают в Южненском горсовете.

Как сообщалось ранее, В Одессе, несмотря на постоянные обстрелы, все же готовятся к предстоящему курортному сезону и планируют открыть пляжи. Как рассказал директор Департамента культуры, международного сотрудничества и евроинтеграции Одесского горсовета Иван Липтуга, к такому шагу готовы около 45 арендующих их предпринимателей.

Фото аватара
Редакция ПРОФИЛЬ
Выскажите ваше мнение. Это важно.
Подписаться
Уведомить о
guest
0 комментариев
Межтекстовые Отзывы
Посмотреть все комментарии
Еще по теме
Все новости

купить квартиру в Одессе

Выбор редакции

Контакты

Вы стали свидетелем важного события и у вас есть чем поделится с редакцией? Пишите нам, мы обязательно свяжемся с вами.

Адрес:

65058, г. Одесса
ул. Маршала Говорова, 2
офис 314

Телефоны:

+38 (048) 734-22-77
+38 (048) 748-02-99
[email protected]

Мы в сети
Реклама на сайте

Телефоны отдела рекламы:
+38 (048) 734-22-77
+38 (050) 316-38-92
E-mail:  [email protected]

Подписаться на газету можно в любом почтовом отделении города Одессы и Одесской области. Подписной индекс — 96217.

Наши партнеры
   
Новости Одессы и Одесской области
© 2009-2024, Центр медиа. Все права защищены. Использование любых материалов сайта возможно только с активной ссылкой на odessa-life.od.ua