На війні загинув військовослужбовець із Татарбунарської громади

Татарбунарська міська рада з сумом повідомляє про загибель на фронті військовослужбовця Збройних Сил України, мешканця села Білолесся Олександра Катрасова.
Як йдеться у повідомленні Татарбунарської міської ради, захисник загинув під час виконання бойового завдання у зоні проведення воєнних дій.
«Висловлюємо глибокі співчуття всім рідним та близьким. Це велика втрата для всієї Татарбунарської громади та України. З великою скорботою поділяємо біль втрати. Вічна пам’ять загиблому воїну Олександру. Герої не вмирають!», – повідомили у Татарбунарській міськраді.
Дата прощання із загиблим воїном не уточнюється.
Як повідомлялося раніше, в Одесі внаслідок ворожого ракетного удару загинув 21-річний Дмитро Шевченко — заступник командира корабля Морської охорони ДПСУ «Миколаїв».