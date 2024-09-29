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На війні загинув військовослужбовець із Татарбунарської громади

На війні загинув військовослужбовець із Татарбунарської громади

Татарбунарська міська рада з сумом повідомляє про загибель на фронті військовослужбовця Збройних Сил України, мешканця села Білолесся Олександра Катрасова.

Як йдеться у повідомленні Татарбунарської міської ради, захисник загинув під час виконання бойового завдання у зоні проведення воєнних дій.

«Висловлюємо глибокі співчуття всім рідним та близьким. Це велика втрата для всієї Татарбунарської громади та України. З великою скорботою поділяємо біль втрати. Вічна пам’ять загиблому воїну Олександру. Герої не вмирають!», – повідомили у Татарбунарській міськраді.

Загиблий воїн Олександр Катрасов, на повне зростання

Дата прощання із загиблим воїном не уточнюється.

Як повідомлялося раніше, в Одесі внаслідок ворожого ракетного удару загинув 21-річний Дмитро Шевченко — заступник командира корабля Морської охорони ДПСУ «Миколаїв».

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Редакція ПРОФІЛЬ
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