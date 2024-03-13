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Поножовщина через дитячий візок: як у селі на Одещині сусіди посварилися

Поножовщина через дитячий візок: як у селі на Одещині сусіди посварилися

Поліцейські затримали мешканця Подільського району Одеської області – він завдав тяжкого ножового поранення своєму односельцю.

Про це розповіли в обласному управлінні поліції.

Так, днями у будинку жителя Окнянської громади проходило святкове гуляння. Піднімаючись з-за столу, один із гостей випадково зачепив дитячу коляску, в якій знаходилося немовля. Незважаючи на те, що дитина не постраждала, її батько накинувся на гостя з кулаками, а потім схопив ніж і завдав їм чоловіку кілька ударів.

Потерпілого терміново доставили до лікарні, де йому діагностували різану рану передпліччя, проникаючу рану грудної клітки та лівосторонній гемопневмоторакс.

З місця події поліцейські вилучили ніж та інші речові докази, які скерували на експертизу.

Винуватцю інциденту повідомили про підозру за ч. 1 ст. 121 Кримінального кодексу України, а саме – в умисному тяжкому тілесному ушкодженні, небезпечному для життя. Йому загрожує від п’яти до восьми років позбавлення волі.

За клопотанням слідчих суд обрав підозрюваному запобіжний захід у вигляді тримання під вартою. Слідство продовжується.

Як повідомляло раніше «Одеське життя», одеські поліцейські повідомили про підозру у хуліганстві чоловіку, який розбив скло в трамваї і побив жінку-водія.

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