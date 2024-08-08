У посадці під Одесою знайшли застреленого чоловіка: подробиці

Про це повідомили в поліції Одеської області.

Тіло 36-річного жителя Фонтанки без ознак життя 6 серпня виявив випадковий перехожий і повідомив про це в поліцію.

Правоохоронці виявили на тілі небіжчика вогнепальні поранення. Слідчі слідчого управління ГУНП в Одеській області встановили, що до злочину причетний 69-річний вітчим загиблого.

Чоловіки проживали разом у будинку, що належав покійній матері загиблого. Посварившись з приводу права користування спільним житлом, вітчим кілька разів вистрілив із незареєстрованого пістолета Макарова в пасинка і вивіз тіло автомобілем на околицю села.

За місцем проживання чоловіків поліцейські вилучили пістолет Макарова з магазином, набоями та глушником, а також зареєстровану на пенсіонера рушницю з набоями, корпус ручної осколкової гранати Ф-1 і запал до неї.

Вітчиму загиблого повідомили йому про підозру за ст. 115 ККУ – в умисному вбивстві, а також за ст. 263 ККУ – зберігання зброї без дозволу. Наразі вирішується питання про обрання йому запобіжного заходу.