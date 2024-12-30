В школах и детсадах Одессы оборудовали новые укрытия (фото)

Об этом сообщила руководитель Департамента образования и науки Одесского горсовета Елена Буйневич.

Новые укрытия оборудованы в тех заведениях, где подвалы были глубиной до 1,20 м. Их не позволяли обустраивать, пока не нашли вариант углубления с одновременным усилением фундамента. Дети долго посещали другие садики, учились в Доме детского творчества, но сейчас возвращаются в свои стены.

Одно из школьных убежищ открыто в Пересипском районе на ул. Виталия Блажко, рядом с Макдоналдс. Оно оборудовано подъемником для тех людей, кто пользуется креслом колесным.

«Оказывается, и невозможное иногда можно сделать, когда есть воля и силы», — отметила Елена Буйневич и добавила, что обустройство этих укрытий — результат титанического труда целой команды людей, от которых зависит выделение средств и согласование проектов и тех, кто воплотил проекты в жизнь.