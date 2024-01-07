У школах Одеської області чергуватимуть поліцейські та введуть пропускний режим

Про це повідомляє департамент освіти та науки Одеської ОВА.

Наразі проводиться обстеження шкіл, напрацювання алгоритмів спільної роботи поліцейських та адміністрації навчальних закладів. Також організовано відбір кандидатів на посади поліцейських поліції охорони у школах області.

Які якості має «офіцер безпеки»

Вимоги до кандидатів такі:

місцевий житель, який знає територіальні особливості селища, міста, району;

мотивація бути корисним державі в умовах війни;

відчуття особистої відповідальності за безпечну атмосферу навчального закладу;

стресостійкість;

стійкість до емоційних та фізичних навантажень, дисциплінованість, самоорганізованість;

належна психологічна підготовка, уміння швидко вирішувати конфліктні ситуації, тактовність, пріоритетом є знання психології дітей та підлітків;

повна загальна середня або професійно-технічна освіта, наявність вищої (педагогічної, психологічної) освіти буде перевагою.

Поліцейські безпеки: які їх повноваження

До повноважень поліцейських безпеки входитимуть:

дотримання пропускного режиму (до речі, у кожному освітньому закладі мають бути встановлені спецрамки та металошукачі);

комунікація з екстреними службами;

виклик поліції та особисте реагування на правопорушення, їх припинення, затримання правопорушників;

профілактичні бесіди з дітьми як у самому навчальному закладі, так і на його території.

Конкурсний відбір буде проводитись з числа як чинних поліцейських, так і цивільних осіб, які пройдуть медичний огляд та співбесіду. Потім для відібраних кандидатур буде організовано спеціалізоване навчання.

А поки йтиме набір та навчання, поліція підбере офіцерів з числа діючих працівників і направить їх в школи з очним форматом навчання. На Одещині вже визначили перші 150 таких шкіл.

Для отримання більш детальної інформації щодо набору кандидатів можна звертатися за телефонами: (048) 740-81-26; (066) 633-29-95 (Дмитро Мотовиць), а з питань, пов’язаних із укладанням договорів на послуги охорони – за телефонами: (048) 740-81-07; (099) 421-00-59 (Євген Макаричів).