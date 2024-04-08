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У селищі Одеської області відкрили сучасну амбулаторію (фото)

У селищі Одеської області відкрили сучасну амбулаторію (фото)

Попри війну в селищі Тарутине Болградського району Одеської області відкрилася нова сучасна амбулаторія сімейної медицини.

Про це повідомили в Одеській обласній військовій адміністрації (ОДА).

Нова амбулаторія розрахована для обслуговування майже 27 тисяч жителів, зокрема й дітей. У закладі працюватимуть кабінет щеплень і процедурний кабінет, де можна зробити необхідні загальні аналізи, скринінги на холестерин, швидкі тести на вагітність, ВІЛ, вірусні гепатити, визначення антигену вірусу COVID-19, а також електрокардіограму за направленням лікаря.

Повідомляється, що за нетривалий час амбулаторію збудували й обладнали завдяки турецько-німецькій організації з надання екстреної медичної допомоги “Action Medeor” і міжнародному фонду допомоги розвитку Блакитного Півмісяця “ІТТ” у Тарутиному.

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“Неймовірно цінним є те, що в надскладні часи війни іноземні партнери не забувають про Україну та її громадян, допомагають і всебічно підтримують, що особливо важливо в розвитку охорони здоров’я та поліпшенні умов і якості надання медичних послуг”, – зазначили в ОВА.

2023 року на День Незалежності України в селищі Тарутине відбулося відкриття стели з меморіальними дошками одинадцяти Героям Тарутинщини, які загинули в російсько-українській війні.

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