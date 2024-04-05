Чим волонтери з Шотландії пригощали тарутинських волонтерів

Така можливість поспілкуватися випала завдяки відвідинам інтернаціональної групи волонтерів з Америки, Шотландії, Ірландії та інших країн, що приїхали до Буджацького краю з гуманітарною місією. Вони готували на власному фуд-корті безкоштовну піцу для всіх мешканців та роздавали смачні напої та сувеніри зі своїх країн.

Волонтери відвідали Татарбунари, села Жовтий Яр та Тузли Білгород-Дністровського району. Проте своє благодійне турне розпочали із селища Тарутине. Місцеві жителі тепло зустріли гостей, із задоволенням пригощалися свіжоприготовленою піцею та самі робили подарунки на пам’ять новим друзям. Прекрасні жінки з нещодавно відкритого волонтерського центру «Єдність» подарували їм килимки та подушки, які роблять своїми руками та відправляють воїнам на фронт.

— Незважаючи на нашу погану англійську, ми чудово порозумілися завдяки загальній меті – підтримці України та наближенню миру! – поділилася одна з учасниць «Єдності».

Так, мовне багатоголосся Тарутиного на один день доповнилося англійським та шотландським звучанням. Як у справжній Європі. Далі – більше.