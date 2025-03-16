Пожар под Одессой
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Як повідомили в обласному управлінні ДСНС, сталося загоряння горищного приміщення однієї з будівель інтернату.

Пожежа під Одесою, горів інтернат

Повідомляється, що підрозділи пожежних працювали за підвищеним номером виклику, оскільки площа пожежі склала приблизно 100 квадратних метрів. Тим не менш, менш ніж за годину пожежу вдалося ліквідувати.

Пожежа під Одесою, задимлення

На щастя, ніхто не постраждав і не загинув.

Для встановлення ймовірної причини пожежі на місці працювала Експериментально-випробувальна лабораторія ДСНС Одеської області.

Пожежа під Одесою, рятувальники на даху

Нагадаємо, 11 лютого в одноповерховому будинку для людей похилого віку у Березівському районі сталася пожежа, в результаті якої загинули троє мешканців закладу, які не могли пересуватися самостійно. Ще 17 людей отруїлися продуктами горіння і потрапили до лікарні.

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