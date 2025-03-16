Як повідомили в обласному управлінні ДСНС, сталося загоряння горищного приміщення однієї з будівель інтернату.

Повідомляється, що підрозділи пожежних працювали за підвищеним номером виклику, оскільки площа пожежі склала приблизно 100 квадратних метрів. Тим не менш, менш ніж за годину пожежу вдалося ліквідувати.

На щастя, ніхто не постраждав і не загинув.

Для встановлення ймовірної причини пожежі на місці працювала Експериментально-випробувальна лабораторія ДСНС Одеської області.

Нагадаємо, 11 лютого в одноповерховому будинку для людей похилого віку у Березівському районі сталася пожежа, в результаті якої загинули троє мешканців закладу, які не могли пересуватися самостійно. Ще 17 людей отруїлися продуктами горіння і потрапили до лікарні.