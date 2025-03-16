Пожар под Одессой
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Как сообщили в областном управлении ГСЧС, возникло возгорание чердачного помещения одного из зданий интерната.

Пожар под Одессой, горел интернат

Сообщается, что подразделения пожарных работали по повышенному номеру вызова, так как площадь пожара составила примерно 100 квадратных метров. Тем не менее, менее чем через час пожар удалось ликвидировать.

Пожар под Одессой, задымление

К счастью, никто не пострадал и не погиб.

Для установления вероятной причины пожара на месте работала Опытно-испытательная лаборатория ГСЧС Одесской области.

Пожар под Одессой, спасатели на крыше

Напомним, 11 февраля в одноэтажном доме престарелых в Березовском районе произошел пожар, в результате которого погибли трое жителей заведения, которые не могли передвигаться самостоятельно. Еще 17 человек отравились продуктами горения и оказались в больнице.

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