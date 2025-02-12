Подробиці події повідомили в поліції та ДСНС Одеської області.

Загоряння в одноповерховій будівлі геріатричного пансіонату в Березівському районі сталося вчора, 11 лютого, близько 21:00.

До приїзду рятувальників із будівлі було евакуйовано 17 осіб, з яких 6 отримали отруєння продуктами горіння. Усіх постраждалих медики доправили до лікарні.

Пожежу ліквідовано на площі 100 м кв. На жаль, на місці пожежі виявлено тіла трьох чоловіків, попередньо мешканців пансіонату, віком 53,76 та 77 років, які самостійно не пересувалися.

від ДСНС залучалися 5 одиниць техніки та 20 пожежників, від громади – 1 одиниця техніки та 1 особа особового складу. На місці працювали психологи ДСНС.

Наразі поліцейські опитують евакуйованих пацієнтів лікарні, встановлюють додаткових очевидців та свідків події, вивчають вилучену документацію щодо правової діяльності пансіонату.

У межах розпочатого провадження за ч. 2 ст. 270 Кримінального кодексу України слідчими призначено низку судових експертиз, зокрема пожежно-технічну та експертизу безпеки життєдіяльності.