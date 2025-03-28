Роботи охоплять ділянку по вулиці Сковороди між вулицями Кільцева та Нова. Замовником виступає Управління капітального будівництва Фонтанської сільської ради. Відповідно до тендерної документації, загальна вартість будівництва становить 4 мільйони 277 тисяч 800 гривень.
За інформацією замовника, нова дорога покращить транспортне сполучення між вулицями, забезпечить комфортний рух для мешканців та сприятиме розвитку інфраструктури села.
Раніше ми повідомляли, що нова дорога на південь Одещини пройде поза територією Молдови.
Також нещодавно стало відомо, де саме на Одещині запрацюють нові камери фіксації швидкості.