Работы охватят участок по улице Сковороды между улицами Кольцевая и Новая. Заказчиком выступает Управление капитального строительства Фонтанского сельского совета. Согласно тендерной документации, общая стоимость строительства составляет 4 миллиона 277 тысяч 800 гривен.
По информации заказчика, новая дорога улучшит транспортное сообщение между улицами, обеспечит комфортное движение для жителей и будет способствовать развитию инфраструктуры села.
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