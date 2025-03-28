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Работы охватят участок по улице Сковороды между улицами Кольцевая и Новая. Заказчиком выступает Управление капитального строительства Фонтанского сельского совета. Согласно тендерной документации, общая стоимость строительства составляет 4 миллиона 277 тысяч 800 гривен.

По информации заказчика, новая дорога улучшит транспортное сообщение между улицами, обеспечит комфортное движение для жителей и будет способствовать развитию инфраструктуры села.

Ранее мы сообщали, что новая дорога на юг Одесской области пройдет вне территории Молдовы.

Также недавно стало известно, где именно в Одесской области заработают новые камеры фиксации скорости.

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