Новини Одеси та Одеської області

У росіян стало ще одним кораблем менше

У росіян стало ще одним кораблем менше

Сьогодні вночі, 19 травня 2024 року, Силами оборони України знищено морського тральщика чорноморського флоту російської федерації проекту 266-М «Ковровец».

Про це повідомляють Військово-Морські Сили ЗС України на своїй сторінці у Facebook.

«Сьогодні вночі Силами оборони України знищено морський тральщик ЧФ РФ проекту 266-М «Ковровец». Військово-Морські Сили ЗС України разом з побратимами продовжують наближати нас до Перемоги»,

– сказано у повідомленні.

Подробиць операції зі знищення ворожого судна не повідомляється.

Раніше військовий експерт Олександр Коваленко розповів «Одеському життю» як Україні вдається перемагати у битві на воді, не маючи власного флоту.

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