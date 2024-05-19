У россиян стало еще одним кораблем меньше

Сегодня ночью, 19 мая 2024 года, Силами обороны Украины уничтожен морской тральщик черноморского флота российской федерации проекта 266-М «Ковровец».
Об этом сообщают Военно-Морские Силы ВС Украины на своей странице в Facebook.
«Сегодня ночью Силами обороны Украины уничтожен морской тральщик ЧФ РФ проекта 266-М «Ковровец». Военно-Морские Силы ВС Украины вместе с собратьями продолжают приближать нас к Победе»,
– сказано в сообщении.
Подробностей операции по уничтожению вражеского судна не сообщается.
Ранее военный эксперт Александр Коваленко рассказал «Одесской жизни», как Украине удается побеждать в битве на воде, не имея собственного флота.
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