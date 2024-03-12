У Росії падають літаки, горять підприємства, під Бєлгородом бої

Падіння літаків

У вівторок, 12 березня, російський військово-транспортний літак Іл-76 зазнав аварії в Іванівській області, на борту перебувало 15 осіб – усі загинули.

Як заявили в міноборони рф, літак упав приблизно о 13:00 під час зльоту для виконання планового польоту. На борту перебували вісім членів екіпажу і сім пасажирів.

Військово-транспортний літак Іл-76 призначений для десантування, перевезення особового складу, вантажів і бойової техніки. Здатний перевезти 126 десантників із парашутами, 145 осіб особового складу в однопалубному варіанті та 225 – у двопалубному. Максимальне корисне навантаження – 48 тонн, дальність польоту при навантаженні 40 тонн – 4750 км.

На болотах причиною аварії Іл-76 назвали пожежу одного з двигунів під час зльоту.

За даними місцевих пабліків, літак злетів з аеродрому “Північний”, пробув у повітрі кілька хвилин, коли під час розвороту загорівся двигун. Пілот намагався дотягнути до аеродрому, але коли зрозумів, що не зможе це зробити, став відводити літак від житлових забудов. Після цього літак упав у лісосмузі в районі кладовища.

А ще російські пабліки повідомляють, що поблизу населеного пункту Валуйки було збито російський винищувач Су-27. Відео ймовірного знищення літака опублікував військкор Андрій Цаплієнко.

За даними очевидців, спочатку прогримів потужний вибух. Згодом літак почав падати і “приземлився” в лісі. Наразі офіційних підтверджень немає.

Російські міста атакують

У росії заявляють, що 12 березня безпілотник атакував Бєлгородську адміністрацію в центрі міста. У будівлі вибиті вікна та двері.

Інформацію підтвердив губернатор Бєлгородської області В’ячеслав Гладков. За його словами, під час атаки постраждало двоє людей – жінка дістала осколкові поранення, ще одна – контузію.

Ще один дрон упав на дах ТЦ у районі залізничного вокзалу. За словами губернатора, постраждалих немає.

Пожежі на важливих об’єктах

Тим часом у російських містах лунає тривога і горять об’єкти критичної інфраструктури.

У районі Санкт-Петербурга сталося загоряння на тепло-електроцентралі (ТЕЦ).

Після нічної атаки гасили пожежі на нафтобазах в Орлі та Нижегородській області.

Влада Орловської області повідомила, що внаслідок влучання безпілотника в нафтосховище в Орлі спалахнув один із резервуарів.

А губернатор Нижегородської області підтвердив удар безпілотників по нафтопереробному заводу в місті Кстово і пожежу “на одній з установок із переробки нафти”. Компанія ЛУКОЙЛ повідомляла, що роботу заводу припинено у зв’язку з “інцидентом”.

Паралельно повітряній атаці проходила наземна операція, яка включала в себе спробу прориву на територію Росії в Бєлгородській і Курській областях.

У рейді взяли участь “Російський добровольчий корпус”, легіон “Свобода Росії” і “Сибірський батальйон”. У легіоні “Свобода Росії” стверджують, що взяли під контроль смт Теткіно в Курській області. За їхніми словами, російська армія залишає селище і залишає після себе позиції та важку техніку.