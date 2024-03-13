Війна, день 749-й: росіяни відбиваються від дронів і спрямовують удари по житлових будинках українців

Зруйновані багатоповерхівки, загиблі, поранені

Нелюди продовжують підлу тактику терору мирних міст України. Вранці, 13 березня, росіяни атакували Одесу.

Увечері 12 березня рашисти завдали ракетного удару по Кривому Рогу. Сталося пряме попадання в дев’ятиповерховий будинок і в дах п’ятиповерхівки.

Унаслідок ворожої атаки – четверо загиблих (одна жінка померла в лікарні). Ще близько 40 осіб дістали поранення, з них 10 дітей. У лікарнях міста зараз перебуває понад чотири десятки постраждалих.

“У лікарнях Кривого Рогу триває боротьба за життя… Після вечірньої атаки ворога там восьмеро “важких”. Серед них три дитини, зокрема, 4-річний хлопчик”, – сообщил голова Дніпропетровської ОВА Сергій Лисак.

У Сумах у ніч на 13 березня “шахед” влучив у житлову багатоповерхівку. Наразі відомо, що 10 осіб врятовано з-під завалів, 8 із них дістали травми. Є загиблі (дані уточнюються).

Уночі 13 березня росіяни завдали ракетного удару по Мирнограду Донецької області, поцілили в багатоповерхівку. Загинули дві людини.

П’ятьох людей поранено і двоє цивільних загинули. Ще в чотирьох будинках пошкоджено вікна та двері. Наразі пошукові роботи завершено, триває розбір завалів.

Про ситуацію на фронті на ранок 13 березня 2024 року

Минулої доби на фронті відбулося 91 бойове зіткнення. Загалом ворог завдав 10 ракетних і 84 авіаційних удари, здійснив 123 обстріли з реактивних систем залпового вогню по позиціях наших військ і населених пунктах.

Минулої доби авіація Сил оборони завдала ударів по 9 районах зосередження особового складу, озброєння та військової техніки противника.

Підрозділами ракетних військ завдано ураження по 3 районах зосередження особового складу, артилерійському засобу, складу боєприпасів і 2 засобах ППО противника.

Масований наліт безпілотників у росії

У росії місцева влада Воронезької, Рязанської, Бєлгородської, Брянської, Ленінградської, Курської та Липецької областей заявила про наліт безпілотників.

Тільки у Воронезькій області, як стверджує губернатор Олександр Гусєв, сили ППО збили більше ніж 30 дронів: у низці населених пунктів пошкоджено інфраструктуру і житло, у Бутурлиновському районі – приватний будинок і підстанцію.

У Рязані дрони вдарили по місцевому нафтозаводу, там почалася пожежа.

У Ленінградській області сили ППО збили безпілотник на підльоті до нафтопереробного заводу КІНЕФ.

У Бєлгородській області заявили, що вночі 13 березня було збито щонайменше 6 дронів. Унаслідок атаки пошкоджено житлові будинки, лінію газопостачання та лінію електропередачі.

У Брянській області сили ППО збили вісім безпілотників, повідомив губернатор Олександр Богомаз.

У Курській області, як стверджується, збито шість безпілотників.

Про атаку дронів повідомила також влада Липецької області.

Втрати ворога на ранок 13 березня 2024 року

ЗСУ ліквідували ще 980 окупантів, повідомляє Генштаб.

Втрати техніки окупантів: