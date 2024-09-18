У Раді відклали перейменування населених пунктів Одеської області

Сьогодні, 18 вересня, Верховна Рада України не ухвалила постанову про дерусифікацію назв 333 населених пунктів, одинадцять із яких – в Одеській області. «За» проголосували лише 208 депутатів.
Про це на своїй сторінці у фейсбук написав нардеп Роман Лозинський.
«Щойно парламент провалив голосування за постанову про дерусифікацію назв 333 населених пунктів. Провалив історичний шанс викинути з карти України все те, що було нав’язано москвою протягом століть поневолення.
Неформальне об’єднання «Депутати московського патріархату» всіма правдами і неправдами накрутили колег, тому на табло лише 208 голосів.
Це тотальна ганьба для України. Це реванш», – зазначив Роман Лозинський.
За словами нардепа Олексія Гончаренка, після провалу голосування частина депутатів заблокували трибуни українського парламенту з вимогою повторно винести на розгляд постанову.
Згідно з проєктом постанови 3939-IX місту Южний планують повернути історичну назву Порт-Аненталь, а також перейменувати села і селища нашого регіону:
- село Зоря Білгород-Дністровського району на Камчик;
- село Миколаївка-Новоросійська Білгород-Дністровського району на Байрамча;
- селище Березине Болградського району на Соборне;
- селище Бородіно Болградського району на Буджак;
- село Малоярославець Перший Болградського району на Прикордонне;
- село Малоярославець Другий Болградського району на Ярославове;
- село Нове Тарутине Болградського району на Новодолинське;
- село Роща Болградського району на Новий Париж;
- селище Тарутине Болградського району на Бессарабське;
село Первомайське Ізмаїльського району на Вишневе;
- селище Суворове Ізмаїльського району на Катлабуг.
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Нагадаємо, у квітні минулого року президент Володимир Зеленський підписав закон «Про географічні назви», що стосується деколонізації топонімії та впорядкування використання географічних назв у населених пунктах України. 27 липня 2023 року закон набув чинності.
Раніше “Одеське Життя” більш докладно розповідало про перейменування селища Суворове на Шикирлик і про те, чому місцеві жителі не задоволені новою назвлю та звідки вона взялася.