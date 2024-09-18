У Раді відклали перейменування населених пунктів Одеської області

Про це на своїй сторінці у фейсбук написав нардеп Роман Лозинський.

«Щойно парламент провалив голосування за постанову про дерусифікацію назв 333 населених пунктів. Провалив історичний шанс викинути з карти України все те, що було нав’язано москвою протягом століть поневолення.

Неформальне об’єднання «Депутати московського патріархату» всіма правдами і неправдами накрутили колег, тому на табло лише 208 голосів.

Це тотальна ганьба для України. Це реванш», – зазначив Роман Лозинський.

За словами нардепа Олексія Гончаренка, після провалу голосування частина депутатів заблокували трибуни українського парламенту з вимогою повторно винести на розгляд постанову.

Згідно з проєктом постанови 3939-IX місту Южний планують повернути історичну назву Порт-Аненталь, а також перейменувати села і селища нашого регіону:

село Зоря Білгород-Дністровського району на Камчик ;

; село Миколаївка-Новоросійська Білгород-Дністровського району на Байрамча ;

; селище Березине Болградського району на Соборне ;

; селище Бородіно Болградського району на Буджак ;

; село Малоярославець Перший Болградського району на Прикордонне ;

; село Малоярославець Другий Болградського району на Ярославове ;

; село Нове Тарутине Болградського району на Новодолинське ;

; село Роща Болградського району на Новий Париж ;

; селище Тарутине Болградського району на Бессарабське ;

село Первомайське Ізмаїльського району на Вишневе ;

; село Первомайське Ізмаїльського району на ; селище Суворове Ізмаїльського району на Катлабуг.

Нагадаємо, у квітні минулого року президент Володимир Зеленський підписав закон «Про географічні назви», що стосується деколонізації топонімії та впорядкування використання географічних назв у населених пунктах України. 27 липня 2023 року закон набув чинності.

Раніше “Одеське Життя” більш докладно розповідало про перейменування селища Суворове на Шикирлик і про те, чому місцеві жителі не задоволені новою назвлю та звідки вона взялася.