Новини Одеси та Одеської області

У Раді відклали перейменування населених пунктів Одеської області

У Раді відклали перейменування населених пунктів Одеської області

Сьогодні, 18 вересня, Верховна Рада України не ухвалила постанову про дерусифікацію назв 333 населених пунктів, одинадцять із яких – в Одеській області. «За» проголосували лише 208 депутатів.

Про це на своїй сторінці у фейсбук написав нардеп Роман Лозинський.

«Щойно парламент провалив голосування за постанову про дерусифікацію назв 333 населених пунктів. Провалив історичний шанс викинути з карти України все те, що було нав’язано москвою протягом століть поневолення.
Неформальне об’єднання «Депутати московського патріархату» всіма правдами і неправдами накрутили колег, тому на табло лише 208 голосів.
Це тотальна ганьба для України. Це реванш», – зазначив Роман Лозинський.

За словами нардепа Олексія Гончаренка, після провалу голосування частина депутатів заблокували трибуни українського парламенту з вимогою повторно винести на розгляд постанову.

Згідно з проєктом постанови 3939-IX місту Южний планують повернути історичну назву Порт-Аненталь, а також перейменувати села і селища нашого регіону:

  • село Зоря Білгород-Дністровського району на Камчик;
  • село Миколаївка-Новоросійська Білгород-Дністровського району на Байрамча;
  • селище Березине Болградського району на Соборне;
  • селище Бородіно Болградського району на Буджак;
  • село Малоярославець Перший Болградського району на Прикордонне;
  • село Малоярославець Другий Болградського району на Ярославове;
  • село Нове Тарутине Болградського району на Новодолинське;
  • село Роща Болградського району на Новий Париж;
  • селище Тарутине Болградського району на Бессарабське;
    село Первомайське Ізмаїльського району на Вишневе;
  • селище Суворове Ізмаїльського району на Катлабуг.

Читайте також: Які міста і села Одеської області перейменують: оприлюднено значний список

Нагадаємо, у квітні минулого року президент Володимир Зеленський підписав закон «Про географічні назви», що стосується деколонізації топонімії та впорядкування використання географічних назв у населених пунктах України. 27 липня 2023 року закон набув чинності.

Раніше “Одеське Життя” більш докладно розповідало про перейменування селища Суворове на Шикирлик і про те, чому місцеві жителі не задоволені новою назвлю та звідки вона взялася.

Avatar photo
Редакція ПРОФІЛЬ
Висловіть вашу думку. Це важливо.
Підписатися
Сповістити про
guest
0 коментарів
Вбудовані Відгуки
Переглянути всі коментарі
Ще за темою
Всі новини

купить квартиру в Одессе

Вибір редакції

Контакти

Ви стали свідком важливої події і маєте чим поділитися з редакцією? Пишіть нам, ми обов'язково зв'яжемося з вами.

Адреса:

65058, м. Одеса
вул. Маршала Говорова, 2
офіс 314

Телефони:

+38 (048) 734-22-77
+38 (048) 748-02-99
[email protected]

Ми в мережі
Реклама на сайті

Телефони відділу реклами:
+38 (048) 734-22-77
+38 (050) 316-38-92
E-mail:  [email protected]

Підписатися на газету можна у будь-якому поштовому відділенні міста Одеси та Одеської області. Передплатний індекс – 96217.

Наші партнери
    лого АНРВУ

Частина контенту виготовлена за підтримки Асоціації “Незалежні регіональні видавці України”

Новини Одеси та Одеської області
© 2009-2024, Центр медіа. Всі права захищені. Використання будь-яких матеріалів сайту можливо тільки з активною ссилкою на odessa-life.od.ua/uk