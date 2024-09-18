В Раде отложили преименование населенных пунктов Одесской области

Об этом на своей странице в фейсбук написал нардеп Роман Лозинский.

«Только что парламент провалил голосование за постановление о дерусификации названий 333 населенных пунктов. Провалил исторический шанс выбросить с карты Украины все то, что было навязано москвой в течение веков порабощения.

Неформальное объединение «Депутаты московского патриархата» всеми правдами и неправдами накрутили коллег, поэтому на табло только 208 голосов.

Это тотальный позор для Украины. Это реванш», — отметил Роман Лозинский.

По словам нардепа Алексея Гончаренко, после провала голосования часть депутатов заблокировали трибуны украинского парламента с требованием повторно вынести на рассмотрение постановление.

Согласно проекту постановления 3939-IX городу Южный планируют вернуть историческое название Порт-Аненталь, а также переименовать села и поселки нашего региона:

село Заря Белгород-Днестровского района на Камчик ;

; село Николаевка-Новороссийская Белгород-Днестровского района на Байрамча ;

; поселок Березино Болградского района на Соборное ;

; поселок Бородино Болградского района на Буджак ;

село Малоярославец Первый Болградского района на Погранично е;

; село Малоярославец Первый Болградского района на е; село Малоярославец Второй Болградского района на Ярославово ;

; село Новое Тарутино Болградского района на Новодолинское ;

; село Роща Болградского района на Новый Париж ;

; поселок Тарутино Болградского района на Бессарабское ;

; село Первомайское Измаильского района на Вишневое ;

; поселок Суворово Измаильского района на Катлабуг.

Напомним, в апреле прошлого года президент Владимир Зеленский подписал закон «О географических названиях», касающийся деколонизации топонимии и упорядочения использования географических названий в населенных пунктах Украины. 27 июля 2023 года закон вступил в силу.

Ранее «Одесская Жизнь» более подробно рассказывала о переименовании поселка Суворово в Шикирлик и о том, почему местные жители недовольны новым названием и откуда оно взялось.