В Раде отложили преименование населенных пунктов Одесской области

Сегодня, 18 сентября, Верховная Рада Украины не приняла постановление о дерусификации названий 333 населенных пунктов, одиннадцать из которых — в Одесской области. «За» проголосовали только 208 депутатов.
Об этом на своей странице в фейсбук написал нардеп Роман Лозинский.
«Только что парламент провалил голосование за постановление о дерусификации названий 333 населенных пунктов. Провалил исторический шанс выбросить с карты Украины все то, что было навязано москвой в течение веков порабощения.
Неформальное объединение «Депутаты московского патриархата» всеми правдами и неправдами накрутили коллег, поэтому на табло только 208 голосов.
Это тотальный позор для Украины. Это реванш», — отметил Роман Лозинский.
По словам нардепа Алексея Гончаренко, после провала голосования часть депутатов заблокировали трибуны украинского парламента с требованием повторно вынести на рассмотрение постановление.
Согласно проекту постановления 3939-IX городу Южный планируют вернуть историческое название Порт-Аненталь, а также переименовать села и поселки нашего региона:
- село Заря Белгород-Днестровского района на Камчик;
- село Николаевка-Новороссийская Белгород-Днестровского района на Байрамча;
- поселок Березино Болградского района на Соборное;
- поселок Бородино Болградского района на Буджак;
село Малоярославец Первый Болградского района на Пограничное;
- село Малоярославец Второй Болградского района на Ярославово;
- село Новое Тарутино Болградского района на Новодолинское;
- село Роща Болградского района на Новый Париж;
- поселок Тарутино Болградского района на Бессарабское;
- село Первомайское Измаильского района на Вишневое;
- поселок Суворово Измаильского района на Катлабуг.
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Напомним, в апреле прошлого года президент Владимир Зеленский подписал закон «О географических названиях», касающийся деколонизации топонимии и упорядочения использования географических названий в населенных пунктах Украины. 27 июля 2023 года закон вступил в силу.
Ранее «Одесская Жизнь» более подробно рассказывала о переименовании поселка Суворово в Шикирлик и о том, почему местные жители недовольны новым названием и откуда оно взялось.