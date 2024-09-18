Новости Одессы и Одесской области

В Раде отложили преименование населенных пунктов Одесской области

В Раде отложили преименование населенных пунктов Одесской области

Сегодня, 18 сентября, Верховная Рада Украины не приняла постановление о дерусификации названий 333 населенных пунктов, одиннадцать из которых — в Одесской области. «За» проголосовали только 208 депутатов.

Об этом на своей странице в фейсбук написал нардеп Роман Лозинский.

«Только что парламент провалил голосование за постановление о дерусификации названий 333 населенных пунктов. Провалил исторический шанс выбросить с карты Украины все то, что было навязано москвой в течение веков порабощения.
Неформальное объединение «Депутаты московского патриархата» всеми правдами и неправдами накрутили коллег, поэтому на табло только 208 голосов.
Это тотальный позор для Украины. Это реванш», — отметил Роман Лозинский.

По словам нардепа Алексея Гончаренко, после провала голосования часть депутатов заблокировали трибуны украинского парламента с требованием повторно вынести на рассмотрение постановление.

Согласно проекту постановления 3939-IX городу Южный планируют вернуть историческое название Порт-Аненталь, а также переименовать села и поселки нашего региона:

  • село Заря Белгород-Днестровского района на Камчик;
  • село Николаевка-Новороссийская Белгород-Днестровского района на Байрамча;
  • поселок Березино Болградского района на Соборное;
  • поселок Бородино Болградского района на Буджак;
    село Малоярославец Первый Болградского района на Пограничное;
  • село Малоярославец Второй Болградского района на Ярославово;
  • село Новое Тарутино Болградского района на Новодолинское;
  • село Роща Болградского района на Новый Париж;
  • поселок Тарутино Болградского района на Бессарабское;
  • село Первомайское Измаильского района на Вишневое;
  • поселок Суворово Измаильского района на Катлабуг.

Читайте также: Какие города и села Одесской области переименуют: обнародован внушительный список

Напомним, в апреле прошлого года президент Владимир Зеленский подписал закон «О географических названиях», касающийся деколонизации топонимии и упорядочения использования географических названий в населенных пунктах Украины. 27 июля 2023 года закон вступил в силу.

Ранее «Одесская Жизнь» более подробно рассказывала о переименовании поселка Суворово в Шикирлик и о том, почему местные жители недовольны новым названием и откуда оно взялось.

 

Фото аватара
Редакция ПРОФИЛЬ
Выскажите ваше мнение. Это важно.
Подписаться
Уведомить о
guest
0 комментариев
Межтекстовые Отзывы
Посмотреть все комментарии
Еще по теме
Все новости

купить квартиру в Одессе

Выбор редакции

Контакты

Вы стали свидетелем важного события и у вас есть чем поделится с редакцией? Пишите нам, мы обязательно свяжемся с вами.

Адрес:

65058, г. Одесса
ул. Маршала Говорова, 2
офис 314

Телефоны:

+38 (048) 734-22-77
+38 (048) 748-02-99
[email protected]

Мы в сети
Реклама на сайте

Телефоны отдела рекламы:
+38 (048) 734-22-77
+38 (050) 316-38-92
E-mail:  [email protected]

Подписаться на газету можно в любом почтовом отделении города Одессы и Одесской области. Подписной индекс — 96217.

Наши партнеры
   
Новости Одессы и Одесской области
© 2009-2024, Центр медиа. Все права защищены. Использование любых материалов сайта возможно только с активной ссылкой на odessa-life.od.ua