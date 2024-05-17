В пятницу россия выпустила по Одессе шесть ракет: последствия удара (фото)

В Одессе рассказали о женских чудесах: что происходило на фестивале Diva 11 и 12 мая в одесском дворце «Унион» состоялся Всеукраинский женский фестиваль «Дива». И на этот раз там речь шла не только о достижениях, деятельности и красоте женщин. Потому что страна сейчас защищается от врага и женщины также принимают участие в этой борьбе. ПОДРОБНЕЕ

Война, день 814-й: ночью дроны летали над Украиной и россией, последствия атак Начались восемьсот четырнадцатые сутки полномасштабной войны россии против Украины. Ситуация на фронте контролируемая Силами обороны, существенных изменений в обстановке не произошло. В рф сообщают о массированном налете дронов на Краснодарский край и Крым. ПОДРОБНЕЕ