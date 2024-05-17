В пятницу россия выпустила по Одессе шесть ракет: последствия удара (фото)

17 мая 2024 года враг произвел массовый ракетный обстрел Одессы. Погиб человек, еще восемь получили ранения. Сильно поврежден промышленно-складской комплекс.
В Воздушном командовании Юг Сегодня сообщили, что россия атаковала Одесщину тремя баллистическими ракетами (вероятно «Искандер-М») и тремя управляемыми авиационными ракетами Х-59/Х-69.
При этом активно применяли разведывательные дроны по всему южному направлению, — сообщили в воздушном командовании «Юг»
В общем, противовоздушной обороной на южном направлении уничтожено:
- 3 управляемые авиационные ракеты Х-59 в Одесской области;
- 2 разведывательных БпЛА «ZALA», ударный «Ланцет» и 1 БпЛА неустановленного типа в Херсонской области;
- 1 БпЛА неустановленного типа в Кировоградской области.
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Предварительно известно, что в результате обстрела погиб один человек, восемь ранены.
В Одесском районе в результате ракетного удара вспыхнуло складское помещение. Площадь пожара – 8000 квадратных метров. Спасатели привлекли 16 единиц пожарной техники и 58 спасателей. Работа по ликвидации последствий продолжается.
Прокуратура возбудила уголовное дело за нарушение правил ведения войны.