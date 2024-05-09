В Одесі вибухи – росіяни вдарили балістикою у сакральний для них день

Сьогодні в Одесі вже неодноразово пролунав сигнал повітряної тривоги. Востаннє городяни почули сирену о 17:09. Моніторингові Телеграм-канали повідомляли про цілі на Одесу та Чорноморськ.

І вже за кілька хвилин одесити почули два вибухи.

Попередньо, після атаки один приліт та одне збиття. Але офіційну інформацію нададуть трохи згодом Сили оборони півдня України.

Відбій тривоги дали о 17.24. Але не виключено, що це не остання тривога за сьогоднішній день. Настійно рекомендуємо не ігнорувати сигнал тривоги і одразу ж вирушати в укриття або принаймні дотримуватися правил двох стін.