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В Одесі вибухи – росіяни вдарили балістикою у сакральний для них день

В Одесі вибухи – росіяни вдарили балістикою у сакральний для них день

Як відомо, сьогодні, 9 травня, – сакральна для росіян дата. І було цілком очікувано, що терористи та військові злочинці не преминуть скористатися можливістю завдати по Україні чергового ракетного удару. Так і сталося.

Сьогодні в Одесі вже неодноразово пролунав сигнал повітряної тривоги. Востаннє городяни почули сирену о 17:09. Моніторингові Телеграм-канали повідомляли про цілі на Одесу та Чорноморськ.

І вже за кілька хвилин одесити почули два вибухи.

Попередньо, після атаки один приліт та одне збиття. Але офіційну інформацію нададуть трохи згодом Сили оборони півдня України.

Відбій тривоги дали о 17.24. Але не виключено, що це не остання тривога за сьогоднішній день. Настійно рекомендуємо не ігнорувати сигнал тривоги і одразу ж вирушати в укриття або принаймні дотримуватися правил двох стін.

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