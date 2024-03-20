У п’яти профтехах Одеської області навчатимуть професій для відновлення країни

Про це повідомили у пресслужбі Одеської ОДА.

Визначено перші 72 профтехи, які отримають 500 млн грн державних коштів на оновлення майстерень. До їхнього числа потрапили й заклади профтехосвіти Одеської області, трансформація яких відбуватиметься в рамках проєкту #100 майстерень.

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До переліку профтехів, на базі яких планується відкриття нових навчально-практичних центрів потрапили:

Північний центр професійної освіти,

Одеський центр професійно-технічної освіти,

Ісаївський професійний аграрний ліцей,

Одеський професійний ліцей морського транспорту,

Березівське вище професійне училище Національного університету “Одеська політехніка”.

Повідомляється. що вже наприкінці весни ці заклади розпочнуть масштабні оновлення навчальних приміщень, а наступного навчального року в них зможуть здобувати освіту всі охочі.

Напрями, за якими будуть створені майстерні: сільське господарство, автомобільний транспорт, гаряча та холодна обробка металів, загальні професії сфери послуг.

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