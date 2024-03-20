У п’яти профтехах Одеської області навчатимуть професій для відновлення країни

П’ять закладів профтехосвіти Одеської області потрапили до переліку 72 закладів-переможців, де навчатимуть професіям для відновлення країни в оновлених майстернях.
Про це повідомили у пресслужбі Одеської ОДА.
Визначено перші 72 профтехи, які отримають 500 млн грн державних коштів на оновлення майстерень. До їхнього числа потрапили й заклади профтехосвіти Одеської області, трансформація яких відбуватиметься в рамках проєкту #100 майстерень.
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До переліку профтехів, на базі яких планується відкриття нових навчально-практичних центрів потрапили:
- Північний центр професійної освіти,
- Одеський центр професійно-технічної освіти,
- Ісаївський професійний аграрний ліцей,
- Одеський професійний ліцей морського транспорту,
- Березівське вище професійне училище Національного університету “Одеська політехніка”.
Повідомляється. що вже наприкінці весни ці заклади розпочнуть масштабні оновлення навчальних приміщень, а наступного навчального року в них зможуть здобувати освіту всі охочі.
Напрями, за якими будуть створені майстерні: сільське господарство, автомобільний транспорт, гаряча та холодна обробка металів, загальні професії сфери послуг.
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