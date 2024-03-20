В пяти профтехах Одесской области будут обучать профессиям для восстановления страны

Пять учреждения профтехобразования Одесской области попали в перечень 72 заведений-победителей, где будут обучать профессиям для восстановления страны в обновленных мастерских.
Об этом сообщили в пресс-службе Одесской ОВА.
Определены первые 72 профтеха, которые получат 500 млн грн государственных средств на обновление мастерских. В их число попали и учреждения профтехобразования Одесской области, трансформация которых будет происходить в рамках проекта #100 мастерских.
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В перечень профтехов, на базе которых планируется открытие новых учебно-практических центров попали:
- Северный центр профессионального образования,
- Одесский центр профессионально-технического образования,
- Исаевский профессиональный аграрный лицей,
- Одесский профессиональный лицей морского транспорта,
- Березовское высшее профессиональное училище Национального университета «Одесская политехника».
Сообщается. что уже в конце весны эти учреждения начнут масштабные обновление учебных помещений, а в следующем учебном году в них смогут получать образование все желающие.
Направления, по которым будут созданы мастерские: сельское хозяйство, автомобильный транспорт, горячая и холодная обработка металлов, общие профессии сферы услуг.
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