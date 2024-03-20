В пяти профтехах Одесской области будут обучать профессиям для восстановления страны

Об этом сообщили в пресс-службе Одесской ОВА.

Определены первые 72 профтеха, которые получат 500 млн грн государственных средств на обновление мастерских. В их число попали и учреждения профтехобразования Одесской области, трансформация которых будет происходить в рамках проекта #100 мастерских.

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В перечень профтехов, на базе которых планируется открытие новых учебно-практических центров попали:

Северный центр профессионального образования,

Одесский центр профессионально-технического образования,

Исаевский профессиональный аграрный лицей,

Одесский профессиональный лицей морского транспорта,

Березовское высшее профессиональное училище Национального университета «Одесская политехника».

Сообщается. что уже в конце весны эти учреждения начнут масштабные обновление учебных помещений, а в следующем учебном году в них смогут получать образование все желающие.

Направления, по которым будут созданы мастерские: сельское хозяйство, автомобильный транспорт, горячая и холодная обработка металлов, общие профессии сферы услуг.

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