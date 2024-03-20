Новости Одессы и Одесской области

В пяти профтехах Одесской области будут обучать профессиям для восстановления страны

В пяти профтехах Одесской области будут обучать профессиям для восстановления страны

Пять учреждения профтехобразования Одесской области попали в перечень 72 заведений-победителей, где будут обучать профессиям для восстановления страны в обновленных мастерских.

Об этом сообщили в пресс-службе Одесской ОВА.

Определены первые 72 профтеха, которые получат 500 млн грн государственных средств на обновление мастерских. В их число попали и учреждения профтехобразования Одесской области, трансформация которых будет происходить в рамках проекта #100 мастерских.

Читайте также: Регистрация на мультитест-2024: что нужно знать абитуриентам

В перечень профтехов, на базе которых планируется открытие новых учебно-практических центров попали:

  • Северный центр профессионального образования,
  • Одесский центр профессионально-технического образования,
  • Исаевский профессиональный аграрный лицей,
  • Одесский профессиональный лицей морского транспорта,
  • Березовское высшее профессиональное училище Национального университета «Одесская политехника».

Сообщается. что уже в конце весны эти учреждения начнут масштабные обновление учебных помещений, а в следующем учебном году в них смогут получать образование все желающие.

Направления, по которым будут созданы мастерские: сельское хозяйство, автомобильный транспорт, горячая и холодная обработка металлов, общие профессии сферы услуг.

Читайте также: Училище Файга в Одессе: сюда принимали даже с «волчьим билетом»

Фото аватара
Редакция ПРОФИЛЬ
Выскажите ваше мнение. Это важно.
Подписаться
Уведомить о
guest
0 комментариев
Межтекстовые Отзывы
Посмотреть все комментарии
Еще по теме
Все новости

купить квартиру в Одессе

Выбор редакции

Контакты

Вы стали свидетелем важного события и у вас есть чем поделится с редакцией? Пишите нам, мы обязательно свяжемся с вами.

Адрес:

65058, г. Одесса
ул. Маршала Говорова, 2
офис 314

Телефоны:

+38 (048) 734-22-77
+38 (048) 748-02-99
[email protected]

Мы в сети
Реклама на сайте

Телефоны отдела рекламы:
+38 (048) 734-22-77
+38 (050) 316-38-92
E-mail:  [email protected]

Подписаться на газету можно в любом почтовом отделении города Одессы и Одесской области. Подписной индекс — 96217.

Наши партнеры
   
Новости Одессы и Одесской области
© 2009-2024, Центр медиа. Все права защищены. Использование любых материалов сайта возможно только с активной ссылкой на odessa-life.od.ua