У православних Світлий понеділок: що це за день і чому треба поливати водою інших

Яке церковне свято 6 травня

Сьогодні у православних розпочинається великодній тиждень. Перший його день називають Світлим понеділком. А у народному календарі свято має назву Поливаний понеділок, або Уливанка. “Одеське Життя” розповідає які звичаї, прикмети та заборони пов’язані із 6 травня.

Релігійне значення Світлого понеділка

У християнстві Світлий понеділок знаменує собою продовження святкування Воскресіння Христового.

Це день радості та тріумфу, коли віруючі підтверджують свою віру в перемогу життя над смертю.

У деяких регіонах відбуваються спеціальні церковні служби, де освячується вода.

За новоюліанським календарем, яким користується Православна церква України, віряни сьогодні згадують преподобного Іова, ігумена Почаївського і чудотворця.

Іов Почаївський: життя і діяльність

Святий Іов Почаївський, також відомий як Іван Залізо, був православним святим, ігуменом Почаївського монастиря та автором збірки моральних порад і повчань “Пчола Почаївська”. Він відіграв значну роль у збереженні та зміцненні православної віри в Україні під час часів релігійних переслідувань та політичної нестабільності.

Іов Почаївський народився близько 1551 року на Покутті, в Галичині (сучасна Україна). Про його раннє життя відомо небагато, але вважається, що він походив з благочестивої сім’ї і вже в юному віці виявляв інтерес до релігії.

У 10-річному віці Іов вступив до Угорницького Спаського монастиря, де прийняв чернецтво з ім’ям Іов. Він здобув репутацію аскета, суворого подвижника та глибоко віруючої людини. Згодом став ігуменом Дубнівського монастиря, де прославився своїм мудрим керівництвом та духовним наставництвом.

У 1604 році Іов переїхав до Почаївської гори, де заснував нову обитель. Цей монастир швидко став одним з найважливіших центрів православ’я в Україні. Іов збудував на горі нову Успенську церкву та здобув чудотворну ікону Божої Матері, яка, як вважають, володіє цілющою силою.

Іов Почаївський був не лише духовним лідером, але й активним захисником православної віри. Він виступав проти унії, яка намагалася об’єднати православну та католицьку церкви, й зазнав за це переслідувань з боку польської влади.

Іов Почаївський помер 28 жовтня 1651 року, у віці приблизно 100 років.. Його мощі зберігаються в Почаївській лаврі і вважаються чудотворними. Він був канонізований Українською православною церквою у 1672 році.

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Іов Почаївський мав тісні стосунки з князем Костянтином Острозьким, одним із найвпливовіших магнатів Речі Посполитої та покровителем православної віри. Князь Острозький підтримував Іова у його зусиллях з розвитку Почаївського монастиря та надав йому значні фінансові ресурси. Завдяки допомозі князя Острозького Почаївська лавра стала одним із найважливіших центрів православ’я в Україні.

Іов Почаївський також був знайомий з Іваном Федоровим, першим друкарем на Русі. Федоров друкував книги в Острозі за підтримки князя Острозького, і Іов, ймовірно, відіграв роль у цій справі. Деякі історики вважають, що Іов міг допомагати Федорову редагувати та вичитувати тексти для друку.

Він привітав публікацію першої друкованої Біблії слов’янською мовою, яка була видана Федоровим в Острозі в 1581 році. Ця подія стала значною віхою в історії православної церкви, і Іов відіграв важливу роль у її популяризації.

Церковне свято 6 травня за старим стилем

Українська ж православна церква, яка притримується юліанського календаря, 6 травня святкує – Світлий понеділок, день Георгія Побідоносця, а також мучеників Анатолія і Протолеона, цариці Олександри.

Поливаний понеділок: прикмети, пов’язані з 6 травня

У народному календарі 6 травня – свято Поливаний або Мокрий понеділок. День так назвали, бо вважалося, що цього дня потрібно обливати один одного водою, щоб бути здоровими.

Як поводити себе 6 травня

Цього дня добре піти до церкви, у цей час віряни просять Ісуса Христа про прощення і здоров’я для ближніх.

До преподобного Іова заведено звертатися з будь-якими молитовними проханнями, але найчастіше чудотворця просять про зцілення від тяжких хвороб, про благополуччя в сім’ї, про зміцнення віри і стійкості духу.

Заборони 6 травня

У Світлий понеділок, як і протягом усієї Світлої седмиці, діє заборона на вінчання, весілля та заупокійні служби. Не можна у Світлий понеділок вдаватися до зневіри та похмурих думок, заздрити, бажати зла – слід відпустити образи та ділитися позитивними емоціями. Категорично заборонено сваритися, напиватися і об’їдатися.

Імениники 6 травня