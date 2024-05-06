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Свята 6 травня: День піхоти ЗСУ, День без домашніх завдань та без дієт

Свята 6 травня: День піхоти ЗСУ, День без домашніх завдань та без дієт

6 травня 2024 року – день, коли світ та Україна відзначають різноманітні свята, кожне з яких має свою унікальну історію та значення. Сред них особливе значення День піхоти ЗСУ, бо саме піхотинці зараз боронять наше життя та свободу, безпосередньо дивлячись в обличчя ворогу.

Який сьогодні, 6 травня, день

  1. День піхоти ЗСУ: В Україні це професійне свято піхотинців, яке відзначається на честь мужності та героїзму воїнів, що виявляються у боротьбі за свободу та незалежність країни.
  2. Міжнародний день коучингу: Цей день відзначається щороку 6 травня і присвячений визнанню впливу та цінності професійного коучингу. Він підкреслює трансформаційну роль коучів у сприянні особистісному та професійному зростанню.
  3. Міжнародний день проти дієти: Цей день закликає людей забути про дієти та навчитися приймати та любити своє тіло таким, яким воно є, підкреслюючи важливість самоприйняття та здорового ставлення до харчування.
  4. День Дажбога: У слов’янській міфології Дажбог – бог сонця та плодючості. В цей день вшановують язичницького бога, який символізує прихід тепла та світла.
  5. День розмальовки: Хоча не існує офіційного свята під цією назвою, розмальовки часто асоціюються з дитячою творчістю та розвитком. Це може бути чудовий спосіб для дітей та дорослих розслабитися та виявити свою креативність.
  6. День без домашніх завдань: Цей день дає учням можливість відпочити від щоденної рутини домашніх завдань та зайнятися іншими захопленнями, сприяючи здоровому навчальному середовищу.

Кожне з цих свят має свою унікальну роль у культурному та соціальному житті, нагадуючи нам про важливість особистісного розвитку, самоприйняття, культурної спадщини, творчості, освіти та патріотизму.

Які історичні події стались 6 травня

1742 — у Москві відбулася коронація російської імператриці Єлизавети Петрівни.

1840 — Англія випустила першу поштову марку — «Чорний пенні» з зображенням королеви Вікторії.

1872 — засновано Кубок Англії, найстаріший футбольний турнір світу.

1889 — у Парижі завершено будівництво Ейфелевої вежі.

1937 — у штаті Нью-Джерсі (США) при приземленні вибухнув найбільший у світі трансатлантичний дирижабль «Гінденбург» довжиною 245 метрів та вагою 242 тонни — загинуло 13 пасажирів та 22 людини обслуги. Інцидент поклав край епосі дирижаблів.

1944 — британці випустили з в’язниці Магатму Ґанді.

1910 — Георг V став королем Сполученого Королівства Великої Британії та Ірландії та Сполученого Королівства Великої Британії та Північної Ірландії.

1953 — американський хірург Джон Гіббон з Філадельфії вперше успішно застосував апарат штучного кровообігу («штучне серце—легені») під час операції на відкритому серці.

1994 — урочисто відкрито тунель під Ла-Маншем між Францією і Великою Британією.

2002 — в США заснована компанія SpaceX.

2007 — у Франції у другому турі президентських виборів переміг Ніколя Саркозі.

2004 — вийшов фінальний епізод телесеріалу «Друзі».

Хто народився 6 травня

973 — Генріх II Святий, німецький король (1002—1024), імператор Священної Римської імперії (з 1014—1024).

1758 — Максиміліан Робесп’єр, французький адвокат, діяч Великої французької революції.

1856 — Зиґмунд Фрейд, австрійський лікар-психіатр, основоположник психоаналізу.

1860 — Ернст Людвіг Кірхнер, німецький художник.

1868 — Ґастон Леру, французький письменник

1895 — Рудольф Валентіно, американський кіноактор.

1953 — Тоні Блер, прем’єр-міністр Великої Британії (1997—2007).

1961 — Джордж Клуні, американський кіноактор.

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