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Що відзначають православні 23 квітня: Георгій Змієборець та інші церковні свята

Що відзначають православні 23 квітня: Георгій Змієборець та інші церковні свята

Церковне свято сьогодні, 23 квітня. Розповідаємо, пам’ять яких святих шанують православні віряни цього дня, в які народні прикмети в цей день вірили наші предки. Що не можна сьогодні робити та чому.

23 квітня 2024 року: яке сьогодні церковне свято за новим і старим календарем

23 квітня за новим церковним календарем православні віряни вшановують пам’ять святого Юрія (Георгія) Змієборця.

Хто такий Юрій (Георгій) Змієборець

Святий Юрій, відомий як Змієборець, займає особливе місце в пантеоні християнських святих. Його життя, відзначене мужністю та відданістю вірі, стало символом благородства та сили духу. Народжений у Каппадокії, Юрій став римським солдатом і згодом мучеником, віддавши своє життя за віру 23 квітня 303 року. Його образ із списом, що перемагає дракона, є втіленням боротьби світла проти темряви.

У культурі України святий Юрій відіграє роль захисника та покровителя, його ім’я асоціюється з лицарськими чеснотами та героїчним минулим. Він є патроном міст та земель, символізуючи незламність та відвагу українського народу. Його день пам’яті є часом для вшанування тих, хто стоїть на сторожі віри та культурних традицій.

Народні прикмети 23 квітня

Прикмети цього дня говорять наступне:

  • дивилися, який сьогодні день: якщо випала роса, то на літнього Миколу (9 травня за новим календарем) буде багато трави;
  • безвітряний та ясний ранок — до багатого урожаю;
  • тепла погода — скоро прийде справжнє літо;
  • комарі збираються у зграї — йде потепління;
  • сильно дощить — багато виросте трави;
  • дуже тепла ніч — хліб точно достигне до перших морозів.

Що не можна робити 23 квітня

Сьогодні не можна робити таке:

  • бажати іншим зла, лаятися і сваритися;
  • мати справу з шерстю, навіть торкатися вовняних ниток;
  • користуватися гребінцями і не стригти волосся.

Дивіться також: повний православний церковний календар на 2024 рік за новоюліанським і юліанським стилями

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