У православных Светлый понедельник: что это за день и почему нужно поливать водой других

Какой церковный праздник 6 мая

Сегодня у православных начинается пасхальная неделя. Первый его день называют Светлым понедельником. А в народном календаре праздник называется Поливаный понедельник, или Уливанка. «Одесская жизнь» рассказывает какие обычаи, приметы и запреты связаны с 6 мая.

Религиозное значение Светлого понедельника

В христианстве Светлый понедельник знаменует собой продолжение празднования Воскресения Христова.

Это день радости и торжества, когда верующие подтверждают свою веру в победу жизни над смертью.

В некоторых регионах проходят специальные церковные службы, где освящается вода.

По новому лианскому календарю, которым пользуется Православная церковь Украины, верующие сегодня вспоминают преподобного Иова, игумена Почаевского и чудотворца.

Иов Почаевский: жизнь и деятельность

Святой Иов Почаевский, также известный как Иван Железо, был православным святым, игуменом Почаевского монастыря и автором сборника нравственных советов и наставлений «Пчела Почаевская». Он сыграл значительную роль в сохранении и укреплении православной веры в Украине во время религиозных преследований и политической нестабильности.

Иов Почаевский родился около 1551 в Покутье, в Галичине (современная Украина). О его ранней жизни известно немногое, но считается, что он происходил из благочестивой семьи и уже в юном возрасте проявлял интерес к религии.

В 10-летнем возрасте Иов поступил в Венгерский Спасский монастырь, где принял монашество с именем Иов. Он приобрел репутацию аскета, сурового подвижника и глубоко верующего человека. Затем стал игуменом Дубновского монастыря, где прославился своим мудрым руководством и духовным наставничеством.

В 1604 году Иов переехал на Почаевскую гору, где основал новую обитель. Этот монастырь стал одним из важнейших центров православия в Украине. Иов построил на горе новую Успенскую церковь и приобрел чудотворную икону Божией Матери, которая, как полагают, обладает целительной силой.

Иов Почаевский был не только духовным лидером, но и активным защитником православной веры. Он выступал против унии, которая пыталась объединить православную и католическую церкви, и подвергся преследованиям со стороны польских властей.

Иов Почаевский умер 28 октября 1651 года, в возрасте примерно 100 лет. Его мощи хранятся в Почаевской лавре и считаются чудотворными. Он был канонизирован Украинской православной церковью в 1672 году.

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Иов Почаевский имел тесные отношения с князем Константином Острожским, одним из самых влиятельных магнатов Речи Посполитой и покровителем православной веры. Князь Острожский поддерживал Иова в его усилиях по развитию Почаевского монастыря и предоставил ему значительные финансовые ресурсы. Благодаря помощи князя Острожского, Почаевская лавра стала одним из важнейших центров православия в Украине.

Иов Почаевский также был знаком с Иваном Федоровым, первым печатником на Руси. Фёдоров печатал книги в Остроге при поддержке князя Острожского, и Иов, вероятно, сыграл роль в этом деле. Некоторые историки полагают, что Иов мог помогать Федорову редактировать и отчитывать тексты для печати.

Он приветствовал публикацию первой печатной Библии на славянском языке, изданной Федоровым в Остроге в 1581 году. Это событие стало вехой в истории православной церкви, и Иов сыграл важную роль в ее популяризации.

Церковный праздник 6 мая по старому стилю

Украинская же православная церковь, придерживающаяся юлианского календаря, 6 мая отмечает — Светлый понедельник, день Георгия Победоносца, а также мучеников Анатолия и Протолеона, царицы Александры.

Поливаемый понедельник: приметы, связанные с 6 мая

В народном календаре 6 мая — праздник Поливаный или Мокрый понедельник. День так назвали, потому что считалось, что в этот день нужно обливать друг друга водой, чтобы быть здоровыми.

Как вести себя 6 мая

В этот день хорошо пойти в церковь, в это время верующие просят Иисуса Христа о прощении и здоровье для ближних.

К преподобному Иову принято обращаться с любыми молитвенными просьбами, но чаще всего чудотворца просят об исцелении от тяжелых болезней, о благополучии в семье, об укреплении веры и стойкости духа.

Запреты 6 мая

В Светлый понедельник, как и на протяжении всей Светлой седмицы, действует запрет на венчание, свадьбу и заупокойные службы. Нельзя в Светлый понедельник прибегать к унынию и мрачным мыслям, завидовать, желать зла – следует отпустить обиды и делиться положительными эмоциями. Категорически запрещено ссориться, напиваться и объедаться.

Именинки 6 мая