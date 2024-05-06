Чи закінчиться 6 травня затяжна магнітна буря

За прогнозами астросиноптиків, у травні 2024 року магнітні бурі будуть переважно слабкими, але тривалими. І після неспокійних перших днів останнього місяця весни на нас чекає невелике затишшя.
А ось сьогодні, у понеділок, 6 травня, ще можливі окремі збурені періоди, прогнозують вчені Одеської обсерваторії Радіоастрономічного інституту НАН України.
За попередніми прогнозами, цього місяця магнітні бурі очікуються 11-17, 20-25 та 28 травня.
Як впливають на здоров’я магнітні бурі
У дні геомагнітних коливань метеозалежні люди можуть відчувати загострення хронічних захворювань, погіршення сну чи настрою. Однак більшість людей не мають жодних негативних ефектів.
У період магнітних бур найчастіше скаржаться на:
- погіршення настрою та самопочуття;
- підвищення або зниження артеріального тиску;
- порушення сну або безсоння;
- дратівливість та тривожність;
- біль у суглобах;
- головний біль та/або запаморочення;
- загострення хронічних захворювань.
Як захиститися від магнітних бур
У небезпечні дні слід дотримуватись простих рекомендацій:
- приділяти час фізичної активності;
- надавати перевагу здоровому харчуванню;
- відпочивати та висипатися;
- пити чисту воду або трав’яний чай;
- не вживати алкогольних напоїв та жирної їжі;
- уникати стресових факторів;
- перевірити вміст домашньої аптечки на наявність необхідних ліків.