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Чи закінчиться 6 травня затяжна магнітна буря

Чи закінчиться 6 травня затяжна магнітна буря

За прогнозами астросиноптиків, у травні 2024 року магнітні бурі будуть переважно слабкими, але тривалими. І після неспокійних перших днів останнього місяця весни на нас чекає невелике затишшя.

А ось сьогодні, у понеділок, 6 травня, ще можливі окремі збурені періоди, прогнозують вчені Одеської обсерваторії Радіоастрономічного інституту НАН України.

За попередніми прогнозами, цього місяця магнітні бурі очікуються 11-17, 20-25 та 28 травня.

Як впливають на здоров’я магнітні бурі

У дні геомагнітних коливань метеозалежні люди можуть відчувати загострення хронічних захворювань, погіршення сну чи настрою. Однак більшість людей не мають жодних негативних ефектів.

У період магнітних бур найчастіше скаржаться на:

  • погіршення настрою та самопочуття;
  • підвищення або зниження артеріального тиску;
  • порушення сну або безсоння;
  • дратівливість та тривожність;
  • біль у суглобах;
  • головний біль та/або запаморочення;
  • загострення хронічних захворювань.

Як захиститися від магнітних бур

У небезпечні дні слід дотримуватись простих рекомендацій:

  • приділяти час фізичної активності;
  • надавати перевагу здоровому харчуванню;
  • відпочивати та висипатися;
  • пити чисту воду або трав’яний чай;
  • не вживати алкогольних напоїв та жирної їжі;
  • уникати стресових факторів;
  • перевірити вміст домашньої аптечки на наявність необхідних ліків.
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Редакція ПРОФІЛЬ
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