Ренійська філія державного підприємства «Адміністрація морських портів України» в Одеській області оголосила про пошук підрядника з поточного ремонту причалів.
Відповідний тендер опубліковано в системі електронних закупівель Prozorro.
Очікувана вартість закупівлі 12,5 мільйона гривень.
Згідно з тендерною документацією необхідно виконати роботи з усунення зафіксованих дефектів конструктивних елементів причалів: паль, оголовників, ростверку, бортової балки. А також дообладнати причали металевими трапами і відбійними пристроями до проєктної кількості.
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Аукціон заплановано на 7 квітня у форматі відкритих торгів з особливостями. Тобто ця закупівля проходить значно швидше, ніж відкриті торги.