На трасу вже прибула інспекційна група, до складу якої увійшли депутати Одеської обласної ради, керівництво Болградської райради, представники Служби місцевих автомобільних доріг Одещини, громади та підрядники. Учасники зустрічі підтвердили, що ремонт буде профінансовано з бюджетів Городненської та Арцизької громад, а також коштом Служби автомобільних доріг.

Крім того, фінансову допомогу в проведенні робіт нададуть місцеві підприємці, жителі та уродженці села, які висловили готовність підтримати ініціативу.

Додатково в березні заплановано ремонт ще однієї дороги – Делени – Ново-Іванівка. Очікується, що це суттєво покращить транспортне сполучення в регіоні.

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