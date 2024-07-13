В Одесі обвалився старий аварійний житловий будинок (фото)

В Одесі новий «домогрох»: цього разу постраждав старий двоповерховий будинок, розташований за адресою: 1-й Басейний провулок, 16, неподалік консервного заводу на Водопровідній вулиці. Цей будинок давно вважався аварійним.
Як пишуть місцеві телеграми-канали, в будинку обрушився другий поверх. Внаслідок цього пошкоджено дві квартири, без житла залишилося 5 осіб.
Повідомляється, що обвал стався ще рано вранці п’ятниці, 12 липня, проте офіційні коментарі від мерії на даний момент відсутні.
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За словами мешканців, місце події огородили стрічкою, але тимчасове житло постраждалим не пропонували.
«Нам порадили шукати друзів чи родичів, у яких ми зможемо ночувати. Тимчасове житло від міста не пропонували. Сказали, що, можливо, зможуть нам допомогти, але треба почекати. Ми просиділи біля руїн цілий день, здається, про нас забули», – розповіла місцева мешканка.
Цей будинок був визнаний аварійно-небезпечним ще 1983 року, і вже неодноразово обвалювався, а зараз, певно, не підлягає ремонту.
Нагадаємо, у травні цього року в результаті обвалу ліпнини старого будинку на вулиці Канатній постраждала жінка. Редакція «Одеського життя» продовжує пошуки постраждалої, щоб захистити її інтереси.
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