В Одесі обвалився старий аварійний житловий будинок (фото)

Як пишуть місцеві телеграми-канали, в будинку обрушився другий поверх. Внаслідок цього пошкоджено дві квартири, без житла залишилося 5 осіб.

Повідомляється, що обвал стався ще рано вранці п’ятниці, 12 липня, проте офіційні коментарі від мерії на даний момент відсутні.

За словами мешканців, місце події огородили стрічкою, але тимчасове житло постраждалим не пропонували.

«Нам порадили шукати друзів чи родичів, у яких ми зможемо ночувати. Тимчасове житло від міста не пропонували. Сказали, що, можливо, зможуть нам допомогти, але треба почекати. Ми просиділи біля руїн цілий день, здається, про нас забули», – розповіла місцева мешканка.

Цей будинок був визнаний аварійно-небезпечним ще 1983 року, і вже неодноразово обвалювався, а зараз, певно, не підлягає ремонту.

Нагадаємо, у травні цього року в результаті обвалу ліпнини старого будинку на вулиці Канатній постраждала жінка. Редакція «Одеського життя» продовжує пошуки постраждалої, щоб захистити її інтереси.

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