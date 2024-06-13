У поліції розповіли подробиці вбивства школяра в Одеській області

Про це повідомили в ГУ Нацполіції в Одеській області.

Нагадаємо, подія сталася в ніч на 11 червня.

Подільським поліцейським надійшла інформація від диспетчера спецлінії “103” про смертельне ножове поранення підлітка. Прибувши на місце, слідчо-оперативна група виявила на автобусній зупинці тіло юнака з колото-різаними пораненнями. Він помер до приїзду “швидкої”.

Поліцейські встановили, що на зупинці громадського транспорту перебувала група місцевих підлітків, серед яких був 17-річний хлопець з іншої області. Коли повз них проходили двоє 15-річних місцевих школярів, приїжджий хлопець попросив у них закурити. Почувши відмову, він завдав ударів ножем одному з підлітків. Другий – намагався відштовхнути нападника і теж отримав удар ножем по нозі.

“Попередньо, смерть хлопця настала внаслідок множинних відкритих ран грудної клітини. Остаточну причину смерті буде встановлено за результатами проведеної експертизи. Інший потерпілий, 15-річний товариш загиблого, отримав поранення у вигляді різаної рани ноги”, – повідомили в поліції.

Зловмисника поліцейські розшукали у знайомого, йому повідомлено про підозру за двома статтями Кримінального кодексу України. Хлопцеві загрожує до п’ятнадцяти років ув’язнення.

У поліції додали, що в день проведення слідчого експерименту між поліцейськими та родичами вбитого підлітка виник конфлікт. Керівництвом поліції Одеської області ініціювало службове розслідування. Причетних до події працівників тимчасово відсторонено від служби.