В полиции рассказали подробности убийства школьника в Одесской области

В полиции рассказали подробности убийства школьника в Одесской области

Полиция расследует убийство 15-летнего подростка в селе Троицкое Подольского района, на которого напал 17-летний парень. По факту конфликта между родственниками погибшего и полицейским начато служебное расследование.

Об этом сообщили в ГУ Нацполиции в Одесской области.

Напомним, происшествие произошло в ночь на 11 июня.

Подольским полицейским поступила информация от диспетчера спецлинии «103» о смертельном ножевом ранении подростка. Прибыв на место следственно-оперативная группа обнаружила на автобусной остановке тело юноши с колото-резаными ранениями. Он скончался до приезда «скорой».

Полицейские установили, что на остановке общественного транспорта находилась группа местных подростков, среди которых был 17-летний парень из другой области. Когда мимо них проходили двое 15-летних местных школьников, приезжий парень попросил у них закурить. Услышав отказ, он нанес удары ножом одному из подростков. Второй — пытался оттолкнуть нападающего  и тоже получил удар ножом по ноге.

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«Предварительно, смерть парня наступила в результате множественных открытых ран грудной клетки. Окончательная причина смерти будет установлена по результатам проведенной экспертизы. Другой пострадавший, 15-летний товарищ погибшего, получил ранения в виде резаной раны ноги», — сообщили в полиции.

Злоумышленника полицейские разыскали у знакомого, ему сообщено о подозрении по двум статьям Уголовного кодекса Украины. Парню грозит до пятнадцати лет заключения.

В полиции добавили, что в день проведения следственного эксперимента между полицейскими и родственниками убитого подростка возник конфликт. Руководством полиции Одесской области инициировало служебное расследование. Причастные к происшествию работники временно отстранены от службы.

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