В Одеській області зарізали підлітка: у чому звинувачують поліцію

В Одеській області зарізали підлітка: у чому звинувачують поліцію

Поліція затримала студента з Харкова, який у селі Троїцьке Подільського району Одеської області напав на двох підлітків із ножем. Один – від отриманих ран помер, інший зараз у лікарні.

Як повідомляють одеські ЗМІ, у ніч на 11 червня в селі Троїцьке двоє учнів 9-го класу стояли на зупинці, коли до них підійшов 18-річний хлопець і попросив закурити. Почувши відмову, він ударив ножем у груди і живіт одного з хлопчиків, а другому порізав ногу і втік.

Перший підліток помер до приїзду швидкої, другого забрали в лікарню. Поліцейські затримали за підозрою у скоєнні злочину переселенця з Харківської області, який у всьому зізнався. Він розповів, що ніж викинув дорогою додому.

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У поліції подію поки що не коментували.

Зазначимо, місцеві жителі звинувачують поліцію в бездіяльності та покриванні злочинця. Про це можна судити з відео, поширеного одеськими телеграм-каналами. Справа навіть дійшла до нападу на поліцейських. А ті, своєю чергою, ледь не задавили людей, які вимагали пояснень від правоохоронців.

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