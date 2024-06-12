В Одеській області зарізали підлітка: у чому звинувачують поліцію

Як повідомляють одеські ЗМІ, у ніч на 11 червня в селі Троїцьке двоє учнів 9-го класу стояли на зупинці, коли до них підійшов 18-річний хлопець і попросив закурити. Почувши відмову, він ударив ножем у груди і живіт одного з хлопчиків, а другому порізав ногу і втік.

Перший підліток помер до приїзду швидкої, другого забрали в лікарню. Поліцейські затримали за підозрою у скоєнні злочину переселенця з Харківської області, який у всьому зізнався. Він розповів, що ніж викинув дорогою додому.

У поліції подію поки що не коментували.

Зазначимо, місцеві жителі звинувачують поліцію в бездіяльності та покриванні злочинця. Про це можна судити з відео, поширеного одеськими телеграм-каналами. Справа навіть дійшла до нападу на поліцейських. А ті, своєю чергою, ледь не задавили людей, які вимагали пояснень від правоохоронців.

