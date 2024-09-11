Новини Одеси та Одеської області

У Подольську патрульний стріляв в агресивних молодих людей

У Подольську патрульний стріляв в агресивних молодих людей

У Подільську Одеської області четверо п’яних молодиків віком від 19-ти до 24-х років напали на патрульних поліцейських, які приїхали на виклик. Унаслідок конфлікту один із нападників дістав вогнепальне поранення, а двоє поліцейських – тілесні ушкодження.

Подробиці повідомили в поліції Одеської області.

Інцидент стався ввечері 7 вересня, коли наряд поліції прибув у Подільську міську лікарню на виклик персоналу з проханням вгамувати п’яних і конфліктних відвідувачів. Побачивши правоохоронців, ті втекли на власному автомобілі.

Утім, машину втікачів поліція заблокувала в одному з мікрорайонів міста. Водія попросили надати водійське посвідчення та документи на машину. Але натомість. він та його попутники почали висловлюватися на адресу поліцейських нецензурною лайкою та кинулися в бійку.

Патрульний дістав табельну зброю, а один із нападників потягнувся до пістолета поліцейського, внаслідок чого його було поранено в ногу. Правоохоронці викликали «швидку», яка доправила його до лікарні.

Під час нападу обидва поліцейські отримали легкі тілесні ушкодження.

Читайте також: В Одесі стріляли на Французькому бульварі та по дому на Пересипу – що відомо

Слідчі повідомили чотирьом хлопцям про підозру в нападі на поліцейських за ч. 2 ст. 345 Кримінального кодексу України. Їм загрожує до п’яти років позбавлення волі. Крім того, водієві за п’яне водіння загрожує штраф у розмірі 17 тисяч гривень із позбавленням права керування транспортними засобами на строк один рік.

Трьох чоловіків суд помістив під цілодобовий домашній арешт. Поранений правопорушник поки що перебуває в лікарні.

 

 

Avatar photo
Редакція ПРОФІЛЬ
Висловіть вашу думку. Це важливо.
Підписатися
Сповістити про
guest
0 коментарів
Вбудовані Відгуки
Переглянути всі коментарі
Ще за темою
Всі новини

купить квартиру в Одессе

Вибір редакції

Контакти

Ви стали свідком важливої події і маєте чим поділитися з редакцією? Пишіть нам, ми обов'язково зв'яжемося з вами.

Адреса:

65058, м. Одеса
вул. Маршала Говорова, 2
офіс 314

Телефони:

+38 (048) 734-22-77
+38 (048) 748-02-99
[email protected]

Ми в мережі
Реклама на сайті

Телефони відділу реклами:
+38 (048) 734-22-77
+38 (050) 316-38-92
E-mail:  [email protected]

Підписатися на газету можна у будь-якому поштовому відділенні міста Одеси та Одеської області. Передплатний індекс – 96217.

Наші партнери
    лого АНРВУ

Частина контенту виготовлена за підтримки Асоціації “Незалежні регіональні видавці України”

Новини Одеси та Одеської області
© 2009-2024, Центр медіа. Всі права захищені. Використання будь-яких матеріалів сайту можливо тільки з активною ссилкою на odessa-life.od.ua/uk