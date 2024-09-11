У Подольську патрульний стріляв в агресивних молодих людей

У Подільську Одеської області четверо п’яних молодиків віком від 19-ти до 24-х років напали на патрульних поліцейських, які приїхали на виклик. Унаслідок конфлікту один із нападників дістав вогнепальне поранення, а двоє поліцейських – тілесні ушкодження.
Подробиці повідомили в поліції Одеської області.
Інцидент стався ввечері 7 вересня, коли наряд поліції прибув у Подільську міську лікарню на виклик персоналу з проханням вгамувати п’яних і конфліктних відвідувачів. Побачивши правоохоронців, ті втекли на власному автомобілі.
Утім, машину втікачів поліція заблокувала в одному з мікрорайонів міста. Водія попросили надати водійське посвідчення та документи на машину. Але натомість. він та його попутники почали висловлюватися на адресу поліцейських нецензурною лайкою та кинулися в бійку.
Патрульний дістав табельну зброю, а один із нападників потягнувся до пістолета поліцейського, внаслідок чого його було поранено в ногу. Правоохоронці викликали «швидку», яка доправила його до лікарні.
Під час нападу обидва поліцейські отримали легкі тілесні ушкодження.
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Слідчі повідомили чотирьом хлопцям про підозру в нападі на поліцейських за ч. 2 ст. 345 Кримінального кодексу України. Їм загрожує до п’яти років позбавлення волі. Крім того, водієві за п’яне водіння загрожує штраф у розмірі 17 тисяч гривень із позбавленням права керування транспортними засобами на строк один рік.
Трьох чоловіків суд помістив під цілодобовий домашній арешт. Поранений правопорушник поки що перебуває в лікарні.