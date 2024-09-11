У Подольську патрульний стріляв в агресивних молодих людей

Подробиці повідомили в поліції Одеської області.

Інцидент стався ввечері 7 вересня, коли наряд поліції прибув у Подільську міську лікарню на виклик персоналу з проханням вгамувати п’яних і конфліктних відвідувачів. Побачивши правоохоронців, ті втекли на власному автомобілі.

Утім, машину втікачів поліція заблокувала в одному з мікрорайонів міста. Водія попросили надати водійське посвідчення та документи на машину. Але натомість. він та його попутники почали висловлюватися на адресу поліцейських нецензурною лайкою та кинулися в бійку.

Патрульний дістав табельну зброю, а один із нападників потягнувся до пістолета поліцейського, внаслідок чого його було поранено в ногу. Правоохоронці викликали «швидку», яка доправила його до лікарні.

Під час нападу обидва поліцейські отримали легкі тілесні ушкодження.

Слідчі повідомили чотирьом хлопцям про підозру в нападі на поліцейських за ч. 2 ст. 345 Кримінального кодексу України. Їм загрожує до п’яти років позбавлення волі. Крім того, водієві за п’яне водіння загрожує штраф у розмірі 17 тисяч гривень із позбавленням права керування транспортними засобами на строк один рік.

Трьох чоловіків суд помістив під цілодобовий домашній арешт. Поранений правопорушник поки що перебуває в лікарні.