В Одесі стріляли на Французькому бульварі та по дому на Пересипу – що відомо

Конфлікт у ресторані закінчився стріляниною

За повідомленням обласного управління поліції, про інцидент, який трапився вдень 12 червня на Французькому бульварі, правоохоронцям повідомила місцева мешканка. Жінка зазначила, що бачила з вікна своєї квартири компанію хлопців, які кричали та билися, а потім почула звук пострілу.

Поліцейські затримали на місці події двох учасників конфлікту 32 та 43 років – обидва виявилися росіянами. Для розшуку третього фігуранта, що втік на авто, у місті було введено спеціальну поліцейську операцію. Згодом 29-річного чоловіка поліцейські також затримали та вилучили у нього рушницю.

Попередньо слідчі з’ясували, що компанія чоловіків відпочивала у ресторані на Французькому бульварі. У приміщенні закладу між ними виникла сварка, що переросла в бійку, яка продовжилася вже на літньому майданчику ресторану.

Під час конфлікту чоловіки погрожували один одному ножами, а один із них, 29-річний одесит, взяв зі свого автомобіля гладкоствольну рушницю та здійснив з неї постріл у повітря. Після цього з місця злочину стрілець поїхав.

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На місці події знайшли та вилучили два ножі та сумку, в якій були три гранати, дві з яких, попередньо, бойові. Небезпечні предмети направили на експертизу.

Також з’ясувалося, що затримані росіяни раніше вже потрапляли в поле зору правоохоронних органів та притягувалися до кримінальної відповідальності. Один із них перебував у розшуку за вимагання та викрадення людини.

Усіх трьох учасників конфлікту затримано. Вирішується питання щодо повідомлення фігурантам про підозру та обрання щодо їх запобіжного заходу.

Прийшов до гуртожитку і почав стріляти…

Крім того, як повідомили у Патрульній поліції Одеської області, сьогодні вдень, 13 червня, до поліції зателефонувала жінка, яка повідомила про стрілянину у Пересипському районі Одеси. За її словами, невідомий чоловік зайшов на територію гуртожитку і почав стріляти з пістолета по вікнах будинку. Жінка надала відео, описала чоловіка та вказала куди порушник, поїхав на велосипеді.

Під час обстеження прилеглої території біля одного з будинків інспектори виявили велосипед, а згодом і чоловіка, який повністю підпадав під опис заявниці і якого зафіксувала камера відеоспостереження.

Підозрюваного затримали. Свої дії він пояснити не міг. Інспектори викликали на місце слідчо-оперативну групу, яка з’ясовуватиме походження ймовірної зброї та причетність чоловіка до пошкодження майна.

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