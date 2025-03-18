Південнівська міська рада нагородила 12 енергетиків ДТЕК Одеські електромережі за оперативне відновлення електропостачання після ворожої атаки 5 березня. Протягом трьох днів фахівці повернули світло до об’єктів тепло-, водопостачання та водовідведення в місті Південне, а також забезпечили електрикою понад 10 тисяч клієнтів. Роботи проводилися цілодобово в складних умовах.

Серед нагороджених – Сергій Кухар, провідний інженер центру з ремонту та експлуатації розподільчих мереж, Валерій Скоробреха, старший майстер центру з ремонту та експлуатації підстанцій, Євген Ільчак, майстер того ж центру, а також електрослюсарі, електромонтери, машиністи спецтехніки та слюсарі-сантехніки. Усі вони отримали почесні грамоти за професійну роботу та самовідданість.

З початку повномасштабного вторгнення майже 600 енергетиків ДТЕК Одеські електромережі отримали різні відзнаки. Зокрема, понад 60 фахівців були нагороджені Президентом України, Кабінетом Міністрів, Міністерством енергетики та органами місцевого самоврядування. Нагороди вручалися за роботу в екстремальних умовах, підтримку енергосистеми під час обстрілів та з нагоди Дня енергетика. Раніше ми повідомляли, що у Південному майже тиждень не буде електроенергії