Южновский городской совет наградил 12 энергетиков ДТЭК Одесские электросети за оперативное восстановление электроснабжения после вражеской атаки 5 марта. В течение трех дней специалисты вернули свет к объектам тепло-, водоснабжения и водоотведения в городе Южное, а также обеспечили электричеством более 10 тысяч клиентов. Работы проводились круглосуточно в сложных условиях.

Среди награжденных — Сергей Кухар, ведущий инженер центра по ремонту и эксплуатации распределительных сетей, Валерий Скоробреха, старший мастер центра по ремонту и эксплуатации подстанций, Евгений Ильчак, мастер того же центра, а также электрослесари, электромонтеры, машинисты спецтехники и слесари-сантехники. Все они получили почетные грамоты за профессиональную работу и самоотверженность.

С начала полномасштабного вторжения почти 600 энергетиков ДТЭК Одесские электросети получили различные награды. В частности, более 60 специалистов были награждены Президентом Украины, Кабинетом Министров, Министерством энергетики и органами местного самоуправления. Награды вручались за работу в экстремальных условиях, поддержку энергосистемы во время обстрелов и по случаю Дня энергетика.

Ранее мы сообщали, что в Южном почти неделю не будет электроэнергии