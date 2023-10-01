День захисників та захисниць України: вперше відзначаємо 1 жовтня (відео)

Сьогодні у неділю, 1 жовтня 2023 року, згідно з новоюліанським календарем, на який перейшла Православна церква України, християни відзначають свято Покрови Пресвятої Богородиці, яке раніше відзначали 14 жовтня. А з 2023 року, за рішенням Верховної Ради, змінилася і дата державного свята – Дня захисників та захисниць України. І тепер це свято українці відзначають 1 жовтня.

Наших захисників і захисниць привітав та подякував міністр оборони України Рустем Умеров.

«Ми щодня доводимо, що агресорові ніколи не перемогти наш український народ. Щодня наближаємо нашу Перемогу»,

– сказав міністр.

А головнокомандувач ЗСУ Валерій Залужний опублікував у себе у Facebook таке вітальне відео:



О 9:00 українці вшанували пам’ять полеглих воїнів хвилиною мовчання.

«Важкі часи зробили нас сильними. А сильні наближають переможні часи. Крок за кроком. Сьогодні, завтра, щодня, щохвилини.

Ні планово, ні аварійно ніхто не має й не зможе «відключити» нашу стійкість, витримку, міцність, відвагу. Вони не мають терміну дії, кінцевої дати чи крайньої точки, після якої ми припинили б спротив і боротьбу, окрім однієї – нашої перемоги»,

– зазначив у своєму вітальному слові президент Володимир Зеленський.

Нагадаємо, український День захисника пов’язаний із християнською традицією та спадщиною запорізьких козаків. Сучасна історія цього свята розпочалася у 2014 році, коли тодішній президент України Петро Порошенко видав указ про відзначення на державному рівні. До повномасштабного вторгнення росії цей день був неробочим.

«Одеське життя» приєднується до привітань та бажає нашим мужнім захисникам та захисникам спокійного мирного неба над головою, міцного здоров’я, добра, щастя та, звичайно ж, нашої спільної швидкої Перемоги та повернення додому «зі щитом».

Зі святом, дорогі наші захисники! Слава Україні!