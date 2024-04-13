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У Нерубайському попрощаються із загиблим на фронті воїном

У Нерубайському попрощаються із загиблим на фронті воїном

Війна продовжує збирати свій страшний «урожай» і нести горе та скорботу нашим людям. Чергова втрата – у Нерубайській громаді на Одещині: на фронті, захищаючи Україну від російських загарбників, загинув мужній воїн Євген-Лев Пшеничников.

Сумну звістку повідомили на сторінці Нерубайської сільської територіальної громади у Facebook.

«Знову болісна втрата в нашій громаді… Захищаючи країну від ворога, загинув мужній воїн Пшеничников Євген-Лев Борисович…
Зі скорботою і тяжким серцем висловлюємо наші щирі слова підтримки і співчуття родині загиблого воїна. Всі жителі громади розділяють біль втрати з вами. Низько схиляємо голови перед світлою пам’яттю воїна, який віддав найцінніше – своє життя за мирне небо над Україною!
Герої не вмирають!»,

– сказано у публікації.

Прощання з Героєм відбудеться у середу, 17 квітня, об 11:00 на площі біля Катакомб на вулиці Центральній у селі Нерубайському.

А в п’ятницю, 12 квітня, на Одещині попрощалися із заслуженим тренером з кульової стрільби, майстром спорту України Валентином Дондіковим. Його життя обірвалося 6 квітня під час виконання бойового завдання на Херсонщині.

Також повідомлялося, що житель Болградської громади Олексій Колесник загинув, захищаючи Україну на Харківщині.

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