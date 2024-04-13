В Нерубайском простятся с погибшим на фронте воином

Печальное известие сообщили на странице Нерубайской сельской территориальной громады в Facebook.

«Снова большая потеря в нашей громаде… Защищая страну от врага, погиб мужественный воин Пшеничников Евгений-Лев Борисович…

Со скорбью и тяжким сердцем выражаем наши искренние слова поддержки и соболезнования семье погибшего воина. Все жители громады разделяют боль потери с вами. Низко склоняем головы перед светлой памятью отдавшего самое ценное воина – свою жизнь за мирное небо над Украиной!

Герои не умирают!»,

– сказано в публикации.

Прощание с Героем состоится в среду, 17 апреля в 11:00 на площади возле Катакомб на улице Центральной в селе Нерубайском.

А в пятницу, 12 апреля, в Одесской области простились с заслуженным тренером по пулевой стрельбе, мастером спорта Украины Валентином Дондиковым. Его жизнь оборвалась 6 апреля во время выполнения боевого задания в Херсонской области.

Также сообщалось, что житель Болградской громады Алексей Колесник погиб, защищая Украину на Харьковщине.