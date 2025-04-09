Про це повідомляє Телеграм-канал одеської мерії «Одеса Офiцiйно».

Як пояснюють організатори заходу, Великодня реконструкція – це унікальне історичне відтворення біблійних подій останніх годин життя Ісуса Христа, що відбулися більше двох тисяч років тому в Єрусалимі.

«Глядачі та учасники отримають унікальну можливість відчути себе частиною історії, дізнатися більше про культуру та побут тієї епохи, відчути драматизм подій, що змінили історію людства», – зазначено у повідомленні.

Місце дії – вулиця Дерибасівська. Початок – о 16:00.

Про те, як проходив подібний захід минулого року, ви можете дізнатися з матеріалу «Одеського життя»:

Одеські мешканці занурились в події далекого минулого: Великодня реконструкція на Дерибасівській (фоторепортаж).