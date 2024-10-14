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У небі над Одеською областю спостерігали яскраву комету (фото)

У небі над Одеською областю спостерігали яскраву комету (фото)

Увечері 13 жовтня 2024 року в небі над Одещиною помітили комету Цзицзіньшань-ATLAS. Учені називають її найяскравішою за останні 13 років.

Раніше науково-популярне видання про космос Space попереджало, що над західним горизонтом 13 жовтня після заходу сонця з’явиться комета C/2023 A3 (Цзіцзіньшань – ATLAS).

Недільного вечора небо над Чорноморськом було ясним і комету у всій красі можна було спостерігати неозброєним оком. Фотографіями небесного об’єкта поділилися в соцмережах.

комета

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комета

Що означає назва комети

Назва комети C/2023 A3 (Цзицзіньшань-ATLAS) містить дані про те, де і коли її вперше побачили:

  • Буква С означає, що комета є неперіодичною – такі комети походять із Хмари Оорта і проходять через Сонячну систему тільки один раз, або здійснюють повний оберт навколо Сонця більш ніж за 200 років;
  • 2023 A3 означає, що комета була відкрита 2023 року, у першій половині січня (відповідає букві А в номенклатурі МАС), і стала третім подібним об’єктом, виявленим за той самий період;
  • Цзицзіньшань-ATLAS означає, що відкриття було зроблено за допомогою телескопів обсерваторії Цзицзіньшань і системи ATLAS.

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Що відомо про комету

Наразі це найяскравіша комета за останні 13 років. За яскравістю вона обійшла знамениту комету NEOWISE, яка радувала спостерігачів влітку 2020 року.

Швидкість цієї комети – понад 60 кілометрів на секунду, тому її орбіта близька до гіперболічної, вона зможе відірватися від гравітації Сонця і полетіти вглиб космосу. Комети – це найшвидші об’єкти в Сонячній системі;

Після того як C/2023 A3 пролетіла повз Сонце на відстані орбіти Меркурія, її кома, що складається з пилу і льоду, сильно нагрілася. Коли частинки льоду випаровуються, вони випаровуються в космос, несучи з собою велику кількість частинок пилу, які витягуються в довгий яскравий хвіст.

Фото комети над Чорноморськом: veskreb

 

 

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