У небі над Одеською областю спостерігали яскраву комету (фото)

Раніше науково-популярне видання про космос Space попереджало, що над західним горизонтом 13 жовтня після заходу сонця з’явиться комета C/2023 A3 (Цзіцзіньшань – ATLAS).

Недільного вечора небо над Чорноморськом було ясним і комету у всій красі можна було спостерігати неозброєним оком. Фотографіями небесного об’єкта поділилися в соцмережах.

Що означає назва комети

Назва комети C/2023 A3 (Цзицзіньшань-ATLAS) містить дані про те, де і коли її вперше побачили:

Буква С означає, що комета є неперіодичною – такі комети походять із Хмари Оорта і проходять через Сонячну систему тільки один раз, або здійснюють повний оберт навколо Сонця більш ніж за 200 років;

2023 A3 означає, що комета була відкрита 2023 року, у першій половині січня (відповідає букві А в номенклатурі МАС), і стала третім подібним об’єктом, виявленим за той самий період;

Цзицзіньшань-ATLAS означає, що відкриття було зроблено за допомогою телескопів обсерваторії Цзицзіньшань і системи ATLAS.

Що відомо про комету

Наразі це найяскравіша комета за останні 13 років. За яскравістю вона обійшла знамениту комету NEOWISE, яка радувала спостерігачів влітку 2020 року.

Швидкість цієї комети – понад 60 кілометрів на секунду, тому її орбіта близька до гіперболічної, вона зможе відірватися від гравітації Сонця і полетіти вглиб космосу. Комети – це найшвидші об’єкти в Сонячній системі;

Після того як C/2023 A3 пролетіла повз Сонце на відстані орбіти Меркурія, її кома, що складається з пилу і льоду, сильно нагрілася. Коли частинки льоду випаровуються, вони випаровуються в космос, несучи з собою велику кількість частинок пилу, які витягуються в довгий яскравий хвіст.

Фото комети над Чорноморськом: veskreb