Новости Одессы и Одесской области

В небе над Одесской областью наблюдали яркую комету (фото)

В небе над Одесской областью наблюдали яркую комету (фото)

Вечером 13 октября 2024 года в небе над Одесщиной заметили комету Цзицзиньшань — ATLAS. Ученые называют ее самой яркой за последние 13 лет.

Ранее научно-популярное издание о космосе Space предупреждало, что над западным горизонтом 13 октября после захода солнца появится комета C/2023 A3 (Цзицзиньшань — ATLAS).

Воскресным вечером небо над Черноморском было ясным и комету во всей красе можно было наблюдать невооруженным глазом. Фотографиями небесного объекта  поделились в соцсетях.

комета

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комета

Что означает название кометы

Название кометы C/2023 A3 (Цзыцзиньшань-ATLAS) содержит данные о том, где и когда ее впервые увидели:

  • Буква С означает, что комета является непериодической – такие кометы происходят из Облака Оорта и проходят через Солнечную систему только один раз, либо совершают полный оборот вокруг Солнца более чем за 200 лет;
  • 2023 A3 означает, что комета была открыта в 2023 году, в первой половине января (соответствует букве А в номенклатуре МАС), и стала третьим подобным объектом, обнаруженным за тот же период;
  • Цзыцзиньшань-ATLAS означает, что открытие было сделано с помощью телескопов обсерватории Цзыцзиньшань и системы ATLAS.

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Что известно о комете

На данный момент это самая яркая комета за последние 13 лет. По яркости она обошла знаменитую комету NEOWISE, которая радовала наблюдателей летом 2020 года.

Скорость этой кометы — более 60 километров в секунду, поэтому ее орбита близка к гиперболической, она сможет оторваться от гравитации Солнца и улететь вглубь космоса. Кометы — это самые быстрые объекты в Солнечной системе;

После того как C/2023 A3 пролетела мимо Солнца на расстоянии орбиты Меркурия, ее кома, состоящая из пыли и льда, сильно нагрелась. Когда частицы льда испаряются, они улетучиваются в космос, унося с собой большое количество частиц пыли, которые вытягиваются в длинный яркий хвост.

Фото кометы над Черноморском: veskreb

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