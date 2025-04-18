Про це розповів співробітник нацпарку, доктор біологічних наук Іван Русєв.

За його словами, птахи народилися під час війни 2024 року, найімовірніше, на окупованій території Херсонської області в Чорноморському біосферному заповіднику – єдине місце, де гніздяться рожеві пелікани в Україні.

Восени після гніздування полетіли на зимівлю не на південь, а на північ. Не відомо, з якими труднощами їм довелося зіткнутися під час перельоту, але ослаблених пеліканів підібрали волонтери. Одного знайшли на Вінниччині, другого – на Дніпропетровщині. Різними шляхами птахів доставили до унікального місця порятунку птахів – у садибу «Нюшаник. Допомога птахам» на Київщині.

За півроку птахи пройшли важкий шлях лікування та відновлення, що дало надію надію на успіх реабілітації. Волонтери вирішили, що їх потрібно випускати в Одеському нацпарку «Тузловські лимани».

«Їхали пелікани з Київської області, майже 700 км. Втомилися. На них чекали працівники нацпарку, приготувавши для них тимчасовий притулок. Смачна їжа з Тузловських лиманів підбадьорила їх», – каже Іван Русєв.

Кілька днів пеліканів тримали на карантині, після чого 15 квітня випустили на лиман Джантшейський, де вже жили «дикі» пелікани. Дату обрали не випадково – на 40-ий день як не стало чудового художника Тараса Шевченка – автора монумента пелікана, встановленого в нацпарку.

«Перший їхній політ був просто неймовірний. Вони раділи махаючи крилами, потім піднялися з води і полетіли. Поруч уже була зграя дорослих пеліканів. Згодом вони об’єдналися», – ділиться враженнями Іван Русєв.

Читайте також: В Одеську область знову повернулися фламінго: що це означає