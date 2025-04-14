Згідно з його даними, фламінго вже не вперше прилітають на Одещину. Минулого року птахи намагалися вивести потомство на території парку, однак постійні вибухи від російських ракет і дронів-камікадзе заважали цьому процесу. Фламінго змушені були залишати гнізда на декілька днів.

Під час тривалої відсутності птахів кладку знищували хижаки — шакали, лисиці та інші тварини. Усі яйця були з’їдені. Через це зграя шукає нове, більш захищене місце для гніздування.

За словами Русєва, повернення такої кількості фламінго — позитивний знак для екосистеми лиманів. Проте подальша поведінка птахів залежатиме від рівня безпеки у регіоні.

Раніше ми повідомляли, що на Одещині у розпал зими розквітла рідкісна квітка (фото)