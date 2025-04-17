Про це у своєму Телеграм-каналі повідомив міський голова Геннадій Труханов.

За словами мера, сьогодні, у Чистий четвер, у день очищення і внутрішнього спокою, вони як ніколи доречні.

«У пеліканів – особливий сенс. У різних культурах їх вважають символами турботи, самопожертви та відданості. А ще – вісниками миру, весни та надії. Кажуть, якщо пелікани з’являються над містом – це добрий знак», – написав мер Одеси.

Нагадаємо, червонокнижні рожеві та кучеряві пелікани давно облюбували Одеську область. З настанням весни сотні цих птахів повертаються в Нижньодністровський природний парк і почуваються досить комфортно.