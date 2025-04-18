Об этом рассказал сотрудник нацпарка, доктор биологических наук Иван Русев.

По его словам, птицы родились во время войны в 2024 году скорее всего на оккупированной территории Херсонской области в Черноморском биосферном заповеднике — единственное место, где гнездятся розовые пеликаны в Украине.

Осенью после гнездования улетели на зимовку не на юг, а на север. Не известно, с какими трудностями им пришлось столкнуться во время перелета, но ослабленных пеликанов подобрали волонтеры. Одного нашли в Винницкой области второго — в Днепропетровской. Разными путями птиц доставили к уникальному месту спасения птиц — в усадьбу “Нюшаник. Помощь птицам” на Киевщине.

За полгода птицы прошли трудный путь лечения и восстановления, что дало надежду надежду на успех реабилитации. Волонтеры решили, что их нужно выпускать в Одесском нацпарке «Тузловские лиманы».

“Ехали пеликаны из Киевской области, почти 700 км. Устали. Их ждали работники нацпарка, приготовив для них временный приют. Вкусная еда из Тузловских лиманов взбодрила их”, — говорит Иван Русев.

Несколько дней пеликанов держали на карантине, после чего 15 апреля выпустили на лиман Джантшейский, где уже жили «дикие» пеликаны. Дату выбрали не случайно — на 40-ой день как не стало замечательного художника Тараса Шевченко — автора монумента пеликана, установленного в нацпарке.

“Первый их полет был просто невероятный. Они радовались махая крыльями, потом поднялись из воды и полетели. Рядом уже была стая взрослых пеликанов. Впоследствии они объединились”, — делится впечатлениями Иван Русев.

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